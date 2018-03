On saura le 13 avril si le dossier Kulik est rouvert

L’enquête sur le viol et le meurtre d'Elodie Kulik en 2012 doit-elle reprendre sur la base de la lettre anonyme reçue en janvier ou s’arrêter là ? La Chambre d'instruction de la cour d'appel d'Amiens a réuni ce 30 mars les avocats de la partie civile et de la défense pour leur notifier officiellement l'existence de ce nouvel élément. Elle leur a également indiqué qu'elle se donnait jusqu'au 13 avril pour décider d'une éventuelle réouverture de l'enquête, close en février 2016 Les juges et toutes les parties ont demandé que le corbeau soit formellement identifié et entendu. En fonction de ses déclarations, il sera décidé ou non s’il y a lieu d’exploiter ce témoignage et de reouvrir l’instruction..Selon nos informations, cette lettre désigne l’existence d’un 3ème homme, avec Willy Bardon et Grégory Wiart, décédé peu de temps après le meurtre d’Elodie Kulik. Et c’est un témoignage qui n’est pas anodin dans ce dossier. L’hypothèse d’une 3ème personne a souvent été mise en avant. Et jusqu’ici, les preuves de l’implication de Willy Bardon sont minces. Si ce n’est une absence d’alibi, et la bande d’enregistrement des pompiers, de faible qualité, et où certains proches pensent reconnaître la voix de Willy Bardon en fond. Ce dernier nie toujours son implication dans le viol et le meurtre.En fonction de cette décision du 13 avril, il sera de nouveau question de la tenue d’un procès d’Assises ou non. Quoiqu’il en soit, un procès dans l’affaire Kulik paraît bien compromis pour l’année 2018.