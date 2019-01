On a voulu organiser un grand débat national dans les Hauts-de-France

© capture d'écran

Exemple d'une des 1 264 fiches territoriales préparées pour le grand débat national. / © ICGET.CGET.GOUV / FRANCEINFO

Un kit de débat et une réservation de salle

Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se chauffer ?

Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus lisible ?

Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?

Comment faire évoluer l’organisation de l’État et des services publiques pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?

Première étape : s'inscrire sur le site créé à cette occasion . À 10h, nous voilà devant la page d'accueil du dit-site. Il nous est demandé de renseigner une adresse valide pour "être informé de l'ouverture" de la plateforme ! Le jour même de l'ouverture du grand débat national, la principale source de renseignements ne renseigne rien.Nous nous inscrivons quand même. Notre inscription est bien prise en compte et c'est tout.Pour organiser ces réunions, le gouvernement a préparé un kit de méthodologie et des fiches de présentation des thèmes qui devront être discutés. Mais où sont ces outils ? Nous pensions les trouver sur le site www.legranddebat.fr mais cette plateforme ne servira qu'à déposer les compte-rendus des débats organisés localement.Sur le site de Matignon , un numéro vert est indiqué,L'attente n'est pas trop longue. Un opérateur nous apprend que le kit et les fiches ne seront disponibles par mail que le 21 janvier, après en avoir fait la demande : la simple inscription ne suffit pas.Le 21 janvier, nous recevrons un mail indiquant donc l'ouverture de la plateforme officielle sur le grand débat national et c'est via ce mail que nous pourrons faire la demande d'un kit d'organisation. Et en attendant ? Charge à nous de démarcher auprès des maires de notre région qui pourraient nous prêter une salle.Une fois que le lieu, la date et l'heure de notre réunion sont fixés, l'opératrice nous enjoint de renseigner le site officiel pour qu'une carte recense tous les débats organisés en France.Le grand débat national est ouvert jusqu'au 15 mars. 4 thèmes ont été arrêtés par le gouvernement :