#OnVousRépond : à plusieurs, de nuit, à quelle distance, vos questions sur la pêche

Il est désormais possible de pêcher dans l'ensemble de son département et dans les départements limitrophes, dans la limite de 30 kilomètres, de 6h à 19h.

Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la pêche alors que le 24 avril, date de l'ouverture de la pêche au brochet, approche.

Peut-on aller pêcher à plus de 10 kilomètres le jour de l'ouverture du brochet ? Jean-Claude, Pays de la Loire

Depuis le 14 avril, la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF) a obtenu que les pêcheurs, dans le cadre de la pêche de loisir, puissent dépasser les 10 kilomètres réglementaires. Ainsi, il est désormais possible de se déplacer dans l'ensemble de son département ou dans la limite de 30 kilomètres dans un département voisin à l'intérieur des horaires autorisés par le couvre-feu.

Si, par exemple, comme nous le demande un internaute, vous habitez dans l'Oise et vous louez un étang à 25 kilomètres de chez vous dans le département de la Somme, vous êtes dans les clous. Pour justifier de votre activité, il suffit de remplir l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case n°7 (voire plus bas). Prenez également votre carte de pêche comme le recommande la fédération nationale.

📢 Dérogation de déplacement accordée à la pêche de loisir ! 🎣 Après de multiples requêtes et un travail de longue... Publiée par Fédération Nationale de la Pêche en France FNPF sur Mercredi 14 avril 2021

Cette carte vous indique, en rentrant votre adresse dans la barre de recherche, jusqu'où vous pouvez aller dans la limite des 10 ou des 30 kilomètres.

Est-ce que je peux aller à la pêche avec mon camping-car et rester sur place pour dormir ? Bedouet, Pays de la Loire

Un internaute nous questionne sur la possibilité d'utiliser son camping-car pour aller pêcher et de rester sur place pour dormir. Comme nous l'évoquions plus haut, il n'y a pas de restrictions sur le fait d'utiliser son camping-car pour aller pêcher dans votre département ou dans un département limitrophe dans la limite de 30 kilomètres. En revanche, cela se complique lorsqu'il est question de dormir. Il ne faut pas oublier que les Français sont soumis, en plus du confinement, à un couvre-feu dès 19h et jusqu'à 6h du matin. A l'intérieur de ces horaires, il faut être rentré chez soi. Et un camping-car ne peut pas être considéré comme un lieu de résidence principale, comme l'écrivent nos confrères de France 3 Rhône-Alpes. Rester dormir la nuit sur son lieu de pêche n'est donc pas une option possible.

Je suis carpiste et je voulais savoir si on pouvait pêcher de nuit. Louis, Hauts-de-France

Toujours dans le registre de la vie nocturne, un internaute s'interroge sur la possibilité de pêcher de nuit. Cette pratique reste proscrite, comme le rappelle la fédération départementale de la pêche du Pas-de-Calais.



J'ai réservé une semaine de pêche individuelle dans un département à plus de 30 kilomètres de chez moi, est-ce que je peux y aller avec un justificatif de location de longue date ? / Bonjour, puis-je pêcher à 100 kilomètres du domicile dans mon département ? David, Ile-de-France / Fidelio, Occitanie

La pêche n'est pas une raison valable pour dépasser les 30 kilomètres prévues au maximum par l'attestation de dérogation.

Je suis président d'une association de pêche. Nous sommes 25 adhérents. Si je fais une attestation à mes adhérents, pourront-ils pêcher étant donné qu'ils ne seront que 5 à 8 personnes maximum par jour et que les gestes barrières seront respectés ? Noël, Ile-de-France

La pêche c'est bien, la pêche à plusieurs c'est mieux. Mais la pêche, c'est six personnes au maximum, comme toutes les autres activités réalisées à l'extérieur. La fédération de l'Aisne recommande de se limiter aux regroupements avec les membres de la famille et d'appliquer les gestes barrières : respect de la distanciation physique et port systématique du masque dans les espaces publics notamment.

Attestation de déplacement ... by Centre France

Posez-nous vos questions

Contactez-nous via ce formulaire. Vous ne recevrez pas de réponse personnelle, mais cet article sera enrichi au fur et mesures des questions que vous nous soumettez.

Pour certaines questions très précises, cas particuliers, il est possible que nous n'ayons pas de réponse à vous apporter.

Nous vous invitons à regarder également sur le site du gouvernement avant d'envoyer votre demande, la réponse s'y trouve sans doute déjà.