#OnVousRépond. Comment obtenir son QR code ? A quoi sert-il ? Que faire en cas de message d'erreur ?

Le QR code est arrivé et a apporté avec lui son lot de questions. En effet, il possède plusieurs utilités : indiquer le statut de vaccination d'une personne et stocker son dernier test PCR.

Il sert également à accéder à une liste de lieux définis par le gouvernement ou encore de s'enregistrer à l'entrée d'un bar, d'un restaurant ou d'une salle de sport pour recevoir une alerte si une personne est positive.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons répondu à vos questions !

QR code et TousAntiCovid : mode d'emploi

Peut-on mettre deux QR code sur l’application Tous Anti Covid ? J’ai la mienne sur mon téléphone et je voudrais mettre celle de mon mari. Follet

Oui, il est tout à fait possible d'ajouter plusieurs attestations de vaccinations dans une même application TousAntiCovid. Lorsque vous vous connectez sur l'application, après avoir ajouté votre certificat, vous n'aurez aucun problème à en mettre un second, un troisième et ainsi de suite.

Lequel des deux QR code faut-il scanner pour le vaccin ? Alain

L'attestation comporte deux QR codes : celui de gauche contient vos données de vaccination. Celui de droite, quant à lui, permet d'ajouter l'attestation de vaccination certifiée dans l'application TousAntiCovid. C'est donc ce dernier qu'il faut scanner pour l'intégrer dans l'application.

Comment récupérer le QR Code : difficultés, message d'erreur...

Bonjour, lors de la deuxième injection, nous n'avons pas eu le document avec le QR code. Problème informatique nous a-t-on dit. Où dois-je m'adresser pour l'avoir ? Goudemez

J'ai eu les deux injections au plus tard le 29/04/2021. Comment récupérer mon QR code? Saint Leger

Vous avez été vacciné avant le 3 mai ou le centre de vaccination était dans l'incapacité de vous fournir un QR code après cette date ? Pas de panique. Pour obtenir votre précieux sésame, rien de plus simple.

Il suffit de vous connecter sur le site de l'Assurance maladie et vous aurez accès à votre certificat de vaccination. N'importe quel professionnel de santé peut, lui aussi, vous l'imprimer.

Bonjour, impossible de scanner le code QR, celui-ci apparait "non valide". Petit M

L'Assurance maladie vous conseille dans un premier temps de vous assurer d'être allé "dans 'Mon carnet' puis 'Ajouter un certificat' et non dans 'Cahier de rappel > Scanner un QR Code lieu'" dans l'application TousAntiCovid.

Si le message d'erreur persiste, contactez alors le service support de TousAntiCovid sur leur site internet.

Bonjour, je suis vacciné avec Moderna depuis le mois de mars (première dose le 2 mars et la deuxième le 30 mars). Je vais sur le site Ameli pour récupérer mon QR code et j'ai le message suivant : pas de vaccin en cours. Comment faire pour récupérer mon attestation numérique ? Escure

Plusieurs solutions s'offrent à vous. Si le vaccinateur vous a remis une "synthèse de vaccination", il faut attendre quelques jours et réitérer la demande auprès du téléservice.

S'il ne vous a rien remis, reconnectez-vous dans quelques jours, "en effet, certains vaccinateurs peuvent intégrer les informations plus tard dans l’outil Vaccin Covid", indique l'Assurance maladie.

Vous pouvez dans un second temps vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre pharmacien pour lui demander "de vérifier dans VaccinCovid l’enregistrement de votre seconde injection (notamment grâce aux informations figurant sur votre carte d’identité et votre carte Vitale)".

Si le site indique qu'aucune vaccination n'a été enregistrée, il faut revenir vers le professionnel de santé qui vous a vacciné.

La présentation de ce "pass" sera-t-elle obligatoire pour accéder aux sites touristiques en France ? Quelle est l'utilité du QR code obtenu lors de la 2ème injection? Mahaut

Le décret de l'exécutif paru le 7 juin indique que le pass sanitaire et son fameux QR code est obligatoire pour pour les lieux qui accueillent plus de 1000 personnes, parmi lesquels :

Les chapiteaux, tentes et structures ;

Les salles de jeux ;

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;

Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème ;

Les établissements sportifs couverts ;.

Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.

Toutefois, les restaurants, salles de sports, musées, cinémas, monuments ou encore services publics ne seront pas soumis à la présentation du QR Code. Aucune décision n'a été prise spécifiquement concernant les sites touristiques. Dans les "lieux de circulation", donc les sites touristiques, le pass sanitaire n'est pas requis.

Comment obtenir un QR code quand on a été vacciné aux Etats-Unis par exemple? Momo

Malheureusement, il ne vous est pas possible d'obtenir un QR Code, pour l'heure du moins.

Comme l'explique l'Assurance maladie sur son site internet, si le cycle de vaccination complet a été effectué à l'étranger "l'attestation vaccinale certifiée ne peut pas être délivrée. En effet, à ce stade, seules les preuves d’une vaccination réalisées en France sont renseignées dans le téléservice VaccinCovid" et permettent de délivrer une attestation de vaccination certifiée.

En revanche, si vous avez reçu votre première dose d'un vaccin à l'étranger puis le seconde en France, vous pourrez recevoir un QR code. L'Assurance maladie indique que "le vaccinateur enregistrera l'injection faite en France (comme 1ère injection) et clôturera le cycle de vaccination s’il estime que le cycle est bien terminé, ce qui permettra dans ce cas la délivrance de l’attestation vaccinale certifiée. Vous devrez lui préciser votre situation et lui présenter les justificatifs concernant la 1ère injection déjà réalisée à l'étranger."

QR code et voyages

Nous avons eu le Covid en mars et avons un taux d'anticorps en Mai supérieur à 2 (résultat revu en papier mais pas avec un QR code ). Nous n'avons pas fait le vaccin du fait de l'immunité. Nous partons fin juin en Corse. Devrons nous faire un test PCR à l'aller et au retour? Mimi60

Pour partir en Corse, toute personne âgée de plus de 11 ans devra se munir d'une déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes mais aussi, depuis le 9 juin, du pass sanitaire qui contient, "pour les personnes non vaccinées, le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures avant l’embarquement", explique la préfecture de Corse.

Au retour, en revanche, "aucun test n’est requis dans le sens Corse-Continent", précise la Haute Autorité de Santé de Corse.

Je dois me rendre au Portugal le 10 juin pendant 4 jours. Je suis vaccinée. Pas de QR code sur mon attestation de vaccination. Par contre, dois-je faire un test PCR même vaccinée ? Feret

Il existe deux cas de figure. Lorsque vous prenez l'avion, que vous soyez ou non vaccinée, vous êtes dans l'obligation de faire un test PCR. Le ministère des affaires étrangères du pays indique qu'un "justificatif de test de laboratoire (RT-PCR) pour le dépistage de l'infection SARS-COV2, avec résultat négatif, réalisé dans les 72 heures précédant l'embarquement, doit être présenté avant l'embarquement" à l'exception des "enfants de moins de 2 ans".

Dans le cas où vous arrivez par la route, un test vous sera demandé au passage de la frontière terrestre entre la France et l'Espagne, si vous n'êtes pas vaccinée - ce qui n'est pas votre cas - mais pas entre l'Espagne et le Portugal où les contrôles aux frontières ont été retirés.

Si vous n'avez pas de QR Code, vous pouvez vous le procurer auprès de l'Assurance maladie mais il vous sera inutile pour l'instant, puisque le certificat vert européen ne sera mis en place qu'à la fin du mois.

J’ai le QR code et je veux me rendre en Espagne après le 09/06/2021. Besoin de test en plus ou non ? Berty89

Le QR code ne sera valable au sein de l'Union européenne qu'à partir du 1er juillet, lors de l'instauration officielle du certificat vert européen. Toute personne ayant eu un parcours vaccinal complet pourra alors voyager sans test PCR, en présentant simplement ledit QR code.

En attendant, vous pouvez toujours être exemptée de test en remplissant un formulaire de contrôle sanitaire en ligne.

Le code QR est-il obligatoire après le 9 juin pour voyager en avion ? Cadec

Pour l'instant, le QR Code n'est obligatoire que pour les vols à destination et au retour des "Outre-mer et la Corse", a expliqué chez franceinfo Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

A partir du 1er juillet, il sera complété par le pass sanitaire européen avec son propre QR Code que vous pourrez obtenir directement sur TousAntiCovid, en faisant une mise à jour de l'application sur votre téléphone.