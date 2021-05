#OnVousRépond. Déconfinement : les règles pour les déplacements entre la France et la Belgique

Le 3 mai, c'est entre autres la fin de l'attestation en journée et la levée des restrictions des déplacements interrégionaux. Mais quid des déplacements interfrontaliers entre la France et la Belgique. On répond aux questions que vous nous avez posées.

À compter du 3 mai, les restrictions de déplacements interrégionaux et à moins de 10 km autour de son domicile prennent fin.

Mesures en vigueur à partir du lundi 3 mai :

- Fin de l'attestation pour les déplacements en journée;

- Fin de l'attestation pour les déplacements en journée;

- Le #couvrefeu est maintenu.

Est-ce à dire que les frontaliers des Hauts-de-France peuvent se rendre librement en Belgique ? Et que nos voisins belges peuvent quant à eux venir dans notre région ? Si la Belgique a autorisé dès le 21 avril les déplacements entre pays de l'Union européenne et/ou de l'espace Schengen, la circulation entre nos deux pays n'est pour autant revenue à la normale. On fait le point à partir des nombreuses questions que vous nous avez posées à ce sujet.



Les déplacements France - Belgique

J'habite à Lille, puis-je me rendre en Belgique le 13 mai pour une journée ? Aubu

Puis-je passer une nuit chez mon amie en Belgique ? Dom

Oui. Même si les déplacements vers la Belgique sont autorisés par les autorités françaises, ils sont fortement déconseillés. Vous pourrez donc quand même vous rendre en Belgique pour une journée ou pour y passer une nuit. Il vous faudra néanmoins répondre aux demandes de notre voisin en matière de réglementation sanitaire liée à la crise du Covid-19. À savoir, être en possession d'un formulaire d'authentification du passager (PLF) dûment rempli pour vous et chaque personne voyageant à vos côtés vers la Belgique. Et cela au plus tôt 48 heures avant l’arrivée en Belgique. Pour une seule journée, pas besoin par ailleurs de présenter un test PCR.

Je suis française et vaccinée, je vais voir ma famille à Liège, quelles sont les règles à respecter pour ce voyage ? Elisabeth

La possession du formulaire d'authentification du passager est un pré-requis pour tout déplacement de la France vers la Belgique. Les régles dépendent ensuite de la durée du séjour sur place : si vous comptez rester plus de 48 heures, il vous faudra avoir sur vous les résultats négatif d'un test PCR de moins de 72 heures.

Y a-t-il des restrictions pour voyager en Belgique en caravane ? Mac

Pas de restrictions pour les voyages en caravane ou en camping-car en Belgique. Mais seulement si vous êtes en possession du formulaire d'authentification du passager et d'un test PCR négatif de moins de 72 heures si vous souhaitez voyager à travers le pays plus de 48 heures.

J'habite en France, je suis artiste, puis-je me rendre en Belgique pour passer un casting ? Benoît

Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, les déplacements de France vers la Belgique sont à nouveau autorisés à compter du 3 mai. Les regles dépendent de la durée du séjour.

Je suis Français et je veux prendre l'avion à Bruxelles, dois-je remplir le formulaire de santé belge ? Yves

Oui. Pas d'exception pour le transport aérien. En revanche, pas besoin de test PCR si vous ne restez pas plus de 48 heures en Belgique avant de prendre votre avion. Par ailleurs, les voyageurs qui ne font que transiter par voie aérienne et qui restent exclusivement dans la zone de transit sans entrer sur le territoire belge ne sont pas non plus tenus d’avoir un résultat de test négatif.

Je dois faire un aller-retour dans le week-end pour aller chercher ma fille en Belgique, dois-je faire un test PCR ? Inouk

Encore une fois, tout dépend si vous restez ou non en Belgique plus de 48 heures. Si c'est le cas, alors oui, il vous faudra un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les enfants sont concernés par cette obligation de test dès l'âge de 12 ans.

Les déplacements Belgique - France

Peut-on en tant que Belge faire ses courses en France si on habite à plus de 30 km de la frontière ? Reignier

Vous pouvez vous rendre de Belgique vers la France que ce soit pour aller faire des courses, passer une journée, un week-end ou une semaine de vacances. Mais un test PCR de moins de 72 heures est obligatoire pour entrer en France ainsi qu'une attestation sur l'honneur reconnaissant que vous n'avez pas de symptômes du Covid.



Traverser la Belgique

Faut-il faire un test PCR pour traverser la Belgique et le Luxembourg afin de se rendre dans le Grand-Est ? Christel

Ma fille vit en Hollande, je dois traverser la Belgique pour m'y rendre, faut-il une attestation ? Isabelle

Si vous avez prévu un déplacement depuis la France en traversant la Belgique, il vous faudra d'abord répondre aux exigences sanitaires de la Belgique : formulaire d'authentification du passager rempli et un test PCR négatif si vous séjournez plus de 48 heures en Belgique avant de repartir. Une fois la route reprise, ces sont les restrictions du pays de votre destination auxquelles il faudra vous soumettre.

Et pour votre retour, ce sont les régles sanitaires pour l'entrée en Belgique qui s'appliqueront à nouveau puis celles pour l'entrée en France (test PCR négatif de moins de 72 heures et attestation sur l'honneur d'absence de symptômes).

