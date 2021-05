#OnVousRépond. Deuxième dose, calendrier, éligibilité, ce qu'il faut savoir en matière de vaccination

Peut-on recevoir une deuxième dose en France alors que la première a été faite à l'étranger ? Qu'en est-il de mon hypersomnie développée par le vaccin H1N1 ? Puis-je me déplacer en ambulance jusqu'au centre de vaccination ? Les interrogations sont toujours nombreuses, on répond à vos questions.

La campagne de vaccination bat actuellement de son plein en France et les questions se multiplient. Les cas de figure sont nombreux en fonction de l'âge, de l'état de santé ou de la profession qu'on exerce.

Allergies, conditions médicales spécifiques, infection par le Covid-19 entre deux doses... beaucoup de conditions concernent l'éligibilité aux vaccins.

Bonjour, je me déplace dans les établissements scolaires en assistance informatique. Il existe énormément de cas, puis-je me faire vacciner ? Christophe

Je suis très allergique (vapeur, latex, arbre, noisette, poussière) et j'ai un rhume toute l'année. Puis-je faire le vaccin ? Ariette

Pour l'instant, seules les personnes âgées de plus de 55 ans, celles atteintes de comorbidités (dès l'âge de 18 ans) et les professionnels de santé et du médico-social sont prioritaires à la vaccination. Le fait de travailler auprès d'établissements scolaires ou d'être atteint de plusieurs allergies ne constituent pas un motif de priorité.

Elle sera cependant ouverte "sans limite d’âge" à partir du 12 mai lorsqu’il reste des doses disponibles la veille pour le lendemain. Pour vérifier votre éligibilité au vaccin, vous pouvez consulter ce module en ligne proposé par le gouvernement et vous aurez la réponse.

J'ai reçu une première dose de Pfizer. Mon rappel est prévu le 2 juillet, soit 62 jours après la première injection, mais je ne serai pas sur place. Puis-je programmer un second vaccin AstraZeneca disponible là où je serai ? Dadilib

Oui, il est tout à fait possible de recevoir sa deuxième dose dans un autre centre de vaccination en France, d'après l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Par habitude, les rendez-vous sont automatiquement programmés dans le centre où la personne a reçu sa première injection. Il suffit simplement d'annuler le rendez-vous et d'en chercher un autre sur le site sante.fr.

Le ministère de la Santé explique d'ailleurs que "le principe fixé pour la campagne de vaccination est celui du libre choix des personnes quant au département dans lequel elles souhaitent se faire vacciner".

J'ai eu le Covid mais c'était en mai-juin 2020. Dois-je faire une 2ème injection de vaccin ou une seule est suffisante, les variants étant de plus en plus nombreux ? Cat Cat

Si vous avez eu le Covid-19, le ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé confirme qu'une seule dose de vaccin est nécessaire. Il faudra attendre "3 mois minimum" et "se rapprocher des 6 mois" avant de pouvoir prétendre à une injection du vaccin.

La présence des différents variants n'a pas changé la stratégie vaccinale pour le moment en France.

Suite à la vaccination H1N1, j’ai développé une hypersomnie sévère. J’ai peur de me faire vacciner à nouveau. Ni moi ni mon médecin ne savons quoi faire. Chayaine

Selon L'association française de la narcolepsie cataplexie et d'hypersomnies rares, "il n’y a pas à ce jour d’arguments pour penser que la vaccination contre le coronavirus doit être évitée" chez les patients présentant "une narcolepsie de type 1, de type 2 ou une hypersomnie idiopathique".

Elle recommande même à ses patients de se faire vacciner dès qu'ils le pourront.

Je suis expatriée française en Angleterre de 44 ans. Puis-je me faire vacciner en France quand les moins de 45 ans seront invités ? Seul le vaccin AstraZeneca me sera offert en Angleterre et je ne veux pas le recevoir à la suite des mesures de précautions prises en France par rapport à ce vaccin. Je n’ai pas de carte vitale. Quelle serait la démarche ? Un grand merci pour votre réponse. HelenePupuche

Même s'il est conseillé de se faire vacciner dans son pays d'accueil (par un vaccin reconnu par l'Union européenne), il vous sera possible de vous faire vacciner en France si vous êtes présente sur place au moment où les moins de 45 ans seront invités à le faire.

Concernant l'absence de carte vitale, l'Union des français de l'étranger explique que si "vous n’êtes pas assuré du régime français, un passeport ou une carte d’identité vous sera demandé". Un numéro d'identification d'urgence sera ensuite créé pour vous permettre de recevoir votre première dose.

Assurez-vous d'être présente sur le territoire français lorsqu'il faudra effectuer la deuxième injection car si la vaccination est possible entre deux régions différentes, vous ne pouvez pas recevoir une seconde dose à l'étranger.

Je prends un traitement pour l'épilepsie et je suis âgée de 52 ans. Puis-je avoir le vaccin Pfizer sans aucun effet secondaire ? Paule

Aucune contre-indication spécifique n'existe pour l'heure concernant les personnes souffrant d'épilepsie, d'après la Ligue française contre l'épilepsie. Seuls des antécédents d’allergie grave (anaphylaxie) peuvent "présenter une contre-indication".

La ligue précise que pour les patients souffrant d’épilepsie en rapport avec un syndrome de Dravet (crises sensibles à la fièvre), un encadrement de la vaccination avec du paracétamol sera recommandé.

Si vous n'entrez pas dans ces cas de figure, les éventuels effets secondaires du vaccin ne présenteront pas de danger supplémentaire due à votre condition.

J'ai reçu une première injection le 21/03 (Pfizer), la deuxième était prévue le 18/04 mais j'ai la covid la semaine avant la deuxième injection, elle a donc été annulée. Comment va se passer la suite pour la vaccination ? BOB59

Comme l'explique la Haute Autorité de Santé, les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin et sont contaminées par le Covid-19 ne doivent "pas recevoir la seconde dose dans les délais habituels, mais dans un délai de 3 à 6 mois après l'infection".

Nous avons plus de 55 ans et nous avons eu le Covid. Nous sommes des personnes à risque (sous kardégic) et nous devons nous faire vacciner la semaine prochaine avec AstraZeneca. Devons-nous avoir 1 ou 2 injections ? Et n'y a t-il aucun risque ? Dianne

Si vous avez déjà été infecté par le Covid, vous ne devez recevoir qu'une seule dose de vaccin. Concernant votre cas, le ministère de la santé nous explique qu'une deuxième dose "ne sera injectée qu'en fonction de l'appréciation du médecin" présent. Il faudra donc lui en parler le jour de l'injection car cela relève du cas par cas.

Le risque zéro n'existe pas, mais l'Agence européenne du médicament a expliqué en avril dernier que les bénéfices de ce vaccin "restent largement supérieurs aux risques qu’il fait encourir". Sur 2 millions de personnes vaccinées par l'AstraZeneca en France début avril, seulement 29 cas de tromboses ont été détectés.

Puis-je me rendre dans un centre de vaccination en ambulance et être prise en charge par la sécurité sociale ? Morgane

Oui, il est possible de se rendre dans un centre de vaccination en ambulance, en véhicule sanitaire léger ou en taxi et être pris en charge par la sécurité sociale sous conditions. L'Assurance Maladie explique que, quel que soit l'âge, si une personne est dans l'incapacité de se déplacer seule, elle peut en bénéficier.

Pour être pris en charge, le transport doit être prescrit "lors de la consultation pré-vaccinale ou de toute autre consultation". ll est remboursable pour un trajet aller et retour vers le centre de vaccination le plus proche "sur présentation de la prescription au transporteur".

La prise en charge est effective au moins jusqu'au 1er juin 2021.

J’ai eu la première injection d’AstraZeneca. J’ai moins de 55 ans, et je me questionne. Car avant, pour être correctement protégé, il fallait absolument avoir les 2 injections avec le même vaccin. Quel recul sur les 2 injections différentes, et taux d’efficacité? Merci d’avance. Fabienne

Changer de vaccins entre deux doses peut faire peur, mais la Haute Autorité de Santé explique qu'à la suite de "remontées de cas d’événements thromboemboliques de localisations inhabituelles, la HAS a recommandé de réserver VAXZEVRIA (AstraZeneca) aux personnes âgées de plus de 55 ans".

Ainsi, toute personne de moins de 55 ans qui a déjà reçu une première dose d'AstraZeneca devra recevoir la deuxième dose d'un vaccin à ARN messager : soit Moderna, soit Pfizer/BioNTech.

Bonjour, j'ai reçu une première dose de vaccin à l'étranger (Union européenne avec certificat), puis-je recevoir la deuxième dose en France, pour éviter un déplacement ? Loana

Oui, c'est possible de recevoir une seconde dose en France après une première dose faite à l'étranger, "sans forcément présenter de certificat", nous explique le Ministère de la santé. Vous devez simplement préciser que c'est un rendez-vous pour une deuxième injection pour éviter d'être inscrit de nouveau.