#OnVousRépond. Deuxième injection, allergies, déplacements : on répond à vos questions sur la vaccination

Qui peut changer de vaccin entre les deux injections ? Puis-je me rendre à l'étranger maintenant que je suis vacciné ? Est-ce possible de recevoir les deux injections à deux endroits différents ? On répond aux questions que vous vous posez sur la vaccination.

Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur la vaccination contre le covid-19. Avant toute chose, si vous avez le moindre doute ou des interrogations concernant votre santé et votre compatibilité avec votre état de santé, parlez-en à votre médecin. La Haute Autorité de Santé a édité ce document pour vous aider à prendre une décision avec l'aide de votre médecin traitant.

Voici les réponses à vos autres questions sur la vaccination.

Peut-on recevoir la seconde injection dans un autre centre que la première ? Marc



Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question. Les rendez-vous de deuxième dose sont automatiquement pris par le centre de vaccination qui a fourni la première. Si vous souhaitez changer de centre, c'est à vous d'annuler le rendez-vous et de le prendre ailleurs. L'ARS Hauts-de-France rappelle néanmoins que le fait de rester dans le même centre "garantit d'avoir un deuxième rendez-vous dans les temps, sécurise le parcours vaccinal pour la personne et simplifie les démarches", et conseille donc dans la mesure du possible de faire les deux injections au même endroit.

J'ai reçu une première injection d'Astra Zeneca, je souhaiterais avoir le Pfizer pour la deuxième injection, est-ce possible ? Valériane

Vous êtes là aussi nombreux à nous avoir interrogé sur la question. La réponse dépend de votre âge.

Si vous avez moins de 55 ans et que vous avez reçu une première injection d'Astra Zeneca, vous recevrez en effet automatiquement une deuxième injection avec un vaccin ARNm (Moderna, Pfizer), "dans un délai de douze semaines après la première injection", comme le conseille la Haute Autorité de Santé (HAS).

Pour les plus de 55 ans, la HAS n'a pas relevé les mêmes risques de thromboses et conseille donc de poursuivre avec le même vaccin. Nous avons sollicité les différentes autorités compétentes en la matière pour savoir s'il était possible tout de même de demander à changer de vaccin pour la deuxième injection, mais nous n'avons pas encore de réponse.

Je suis vaccinée, dois-je présenter un test PCR pour me rendre en Belgique ? Patrice

Le test PCR est obligatoire pour entrer sur le territoire belge, et les autorités n'ont pas évoqué de conditions différentes pour les personnes vaccinées. Sachez toutefois que si vous comptez rester plus de 48h, vous devrez remplir un formulaire et vous placer en isolement pendant au moins 7 jours. Retrouvez toutes les informations relatives aux déplacements entre la France et la Belgique dans notre article dédié.

L'Union Européenne travaille par ailleurs à la mise en place d'un certificat européen de vaccination qui pourrait permettre à l'avenir de se passer d'un test PCR négatif pour voyager entre pays de l'espace Schengen, mais il faudra attendre au moins le début de l'été pour le voir arriver.

Nous voulons rentrer en Suisse pour quelques jours pour voir nos enfants, nous sommes vaccinés, est-ce possible ? Jean-Claude

Pour le moment, en France, vous ne pouvez pas dépasser les 10 kilomètres autour de votre domicile si vous n'avez pas un motif impérieux, même si vous êtes vaccinés. Si vous souhaitez vous rendre en Suisse pour motif impérieux ou après la levée des mesures de confinement, les autorités suisses vous demanderont de remplir un formulaire, d'effectuer un test PCR dans les 72h précédant votre arrivée.

Si vous venez d'une région considérée comme à risques (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Occitanie et Pays de la Loire.), il vous sera également demandé d'observer une période d'isolement de 7 jours minimum dés votre arrivée sur le territoire suisse.

Le fait de se faire vacciner n'est pas requis, mais l'Office fédéral de santé publique, qui est l'autorité suisse compétente en la matière, précise bien que la vaccination n'est en aucun cas un critère pour se soustraire à l'obligation de quarantaine.

Je suis allergique à l'aluminium présent dans certains vaccins, quels vaccins puis-je faire? Boitel

Les vaccins anti-covid actuellement disponibles en France ne contiennent pas d'adjuvant comme les sels d'aluminium et sont donc à priori injectables même aux personnes allergiques. Néanmoins, il vaut mieux en discuter avec votre médecin. L'Organisation Mondiale de la Santé précise bien que : "le vaccin ne doit pas être administré aux personnes ayant des antécédents de réaction allergique sévère à une composante quelconque du vaccin". Assurez-vous donc avec votre médecin traitant qu'aucune des composantes du vaccin ne provoque d'allergie chez vous.