#OnVousRépond : la pratique de la pêche est-elle autorisée au-delà des 10 kilomètres ?

Pas facile de s'y retrouver, on vous l'accorde. Vous avez été nombreux à nous demander si la pratique de la pêche était autorisée, notamment au-delà des 10 kilomètres.



Après l'annonce de ce troisième confinement, les règles concernant la pratique sportive et les loisirs sont détaillées par le gouvernement. Les activités sont autorisées à condition de ne pas dépasser les 10 kilomètres autour du domicile.

Une règle qui pose problème à de nombreux sportifs amateurs, contraints de ne pas pouvoir rejoindre leur équipement en extérieur. Face à ces difficultés, vendredi 9 avril, le gouvernement fait machine arrière. Les sportifs pourront ainsi se rendre sur le lieu de leur entraînement, dans leur département ou un département frontalier dans la limite, cette fois, des 30 kilomètres.

Dérogation accordée aux pêcheurs

Du côté des pêcheurs, en revanche, on fait grise mine. La pêche n'étant pas régie par le code du sport et ne se pratiquant pas dans ce type d'établissements, elle ne bénéficie pas de cette dérogation. Un non-sens pour bon nombre de pêcheurs, au vu du caractère individuel de la pratique. Sans compter que l'ouverture de la pêche du brochet approche à grands pas (le 24 avril) !

Alors la fédération nationale de la pêche en France (FNPF) ne lâche pas le morceau. Elle obtient finalement gain de cause mercredi 14 avril. "Après de multiples requêtes et un travail de longue haleine auprès des pouvoirs publics, la FNPF a obtenu, pour la pêche de loisir, l’extension de la limite de déplacement de 10 km à 30 km et/ou dans un département voisin", annonce-t-elle sur son compte Facebook.

Certaines fédérations départementales avaient pris les devants, demandant à leurs préfectures de déroger à la règle des 10 kilomètres pour pratiquer la pêche en eau douce. Ainsi, dans la région Hauts-de-France, le Nord, l'Aisne et la Somme avaient déjà obtenu le feu vert, le 14 avril en début de journée.

"Cette décision d’assouplissement est le fruit du travail du réseau associatif pêche (AAPPMA, Fédérations départementales et la fédération nationale de pêche en France) mais il est important de rappeler que la situation sanitaire reste inquiétante et que les pêcheurs doivent bien respecter les gestes barrières", rappelle Michel Blanchard, président de la fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Les règles à respecter pour aller pêcher

Je suis pêcheur, le canal le plus près est à 18 ou 24 km. Je suis à la retraite, donc je ne veux pas devenir ermite et la TV n'est pas une solution. Philippe, Hauts-de-France

Et bien si vous ne voulez pas devenir ermite comme Philippe et vous lasser de regarder France 3, vous êtes désormais autorisés à vous rendre dans le canal ou étang situé à moins de 30 kilomètres de votre domicile. En revanche, attention, veillez à bien vous renseigner auprès de votre fédération de pêche. Selon les départements, celles-ci ont obtenu de le droit pouvoir aller pêcher dans tout le département et si vous venez d'un département limitrophe, dans la limite des 30 kilomètres. C'est le cas par exemple de la Somme.

Je souhaite aller pêcher la truite dans les torrents des Pyrénées à 90 km de chez moi. Je suis seul dans le torrent et mon van et je suis vacciné. Puis-je faire le déplacement ? Aller demander une autorisation à la gendarmerie est-ce une solution ? Merle, Nouvelle-Aquitaine

Pour rappel, les déplacements inter-régionaux sont interdits, sauf motif impérieux, incluant les motifs familiaux. La gendarmerie ne vous fournira pas d'autorisation pour aller pêcher. Selon votre département, la limitation des 30 kilomètres n'est pas appliquée. Dans ce cas, il faudra impérativement respecter le créneau de 6h à 19h pour vos déplacements.

Il faudra également se munir d'un justificatif de domicile et de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case n° 7 (activité physique, de plein air...) Il est important également de garder avec soi sa carte de pêche.

J'ai un étang, que je loue, à 15km de mon domicile. Puis-je y aller à la pêche et y emmener mes petits enfants que je garde à mon domicile pendant le confinement et le télétravail des parents ? Michel, Auvergne-Rhône-Alpes

La pêche est autorisée car il s'agit d'une pratique individuelle. Toutefois, il est possible de pêcher avec les membres de sa famille. "Le plus important, c'est d'éviter les regroupements (pique-nique, barbecue etc...) Il faut également bien respecter les gestes barrières notamment par le maintien de la distanciation physique et le port systématique du masque dans les espaces publics (parcs et jardins, berges aménagées, etc.)", nous explique-t-on à la fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Je devrai participer à un concours de pêche réservé à 6 pêcheurs à plus de 10 kms de mon domicile mais moins de 30. Puis-je y participer? Daniel, Grand Est

En théorie, les rassemblements de six personnes maximum sont autorisés. "Pour les concours, on n'a pas vraiment de directive encore", nous confie-t-on à la fédération de l’Aisne. Dans la Somme, les concours n'ont simplement pas lieu. "C'est trop compliqué, il faut vraiment respecter la règle des six personnes, il ne faut pas de rassemblement autour, donc il vaut mieux éviter", indique David Dufrêne, directeur adjoint de la fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Dans tous les cas, veillez à vous renseigner auprès de votre fédération départementale de pêche.

Quid de la pêche en bord de mer ?

Peut-on aller à la pêche à pied ou dans les rochers si j'habite à plus de 10 km de la mer ? Didile, Normandie

Les dérogations obtenues par la fédération nationale de la pêche concerne uniquement la pêche en eau douce. En revanche, il est effectivement légitime de se poser la question pour la pêche pratiquée en bord de mer. D'après la préfecture de la Somme, la pêche en bord de mer, assimilée à une pratique sportive en extérieur, bénéficie d'une dérogation au même titre que la pêche en eau douce.

Pêche en bord de mer • © SANCKE JEAN-RENAUD / MAXPPP

Ainsi, il est possible de dépasser les 10 kilomètres autorisés à condition de rester dans le département de la Somme ou alors d'habiter dans une commune limitrophe dans la limite des 30 kilomètres. Attention, les mesures peuvent parfois varier d'un département à l'autre.

Pour ce qui est de la pêche en mer, "le rayon de 10 kilomètres ne s’applique pas en mer, mais entre votre domicile et votre bateau", rappelle le ministère de la Mer. Aucune navigation n'est autorisée entre 19h et 6h, sauf dérogation accompagnée d’un justificatif.

Posez-nous vos questions

Contactez-nous via ce formulaire. Vous ne recevrez pas de réponse personnelle, mais cet article sera enrichi au fur et mesures des questions que vous nous soumettez.

Pour certaines questions très précises, cas particuliers, il est possible que nous n'ayons pas de réponse à vous apporter.

Nous vous invitons à regarder également sur le site du gouvernement avant d'envoyer votre demande, la réponse s'y trouve sans doute déjà.