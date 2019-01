Open d'Australie : Pouille qualifié pour le 3ème tour

Et ça passe à nouveau pour @la_pouille ! Le Français écarte l'Allemand Marterer (7-6, 7-6, 5-7, 6-4) et affrontera l'Australien Popyrin au 3e tour #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/weAIG5cSRF — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 17 janvier 2019

Popyrin en 8ème de finale

Retour en forme ?a remporté ce jeudi son 2ème match de l'année. Le Nordiste, 31e mondial, a eu les nerfs solides face à l'Allemand Maximilian Marterer (71e) pour se qualifier en quatre sets 7-6 (10/8), 7-6 (10/8), 5-7, 6-4 pour le troisième tour de l', jeudi à Melbourne.La majeure partie du match,, désormais entraîné par Amélie Mauresmo, s'est montré intraitable sur les points importants. Dans une rencontre où les serveurs ont largement fait la loi, il a sauvé une balle de set dans le premier jeu décisif, deux dans le second et quatre des cinq balles de breakauxquelles il a été confronté."C'était un bon test aujourd'hui, a-t-il estimé sur Eurosport, face à un joueur qui sert extrêmement bien (21 aces, NDLR), qui varie énormément. Et sur un petit court comme le 13, qui est très rapide, ça a donné un match très serré. Mais je suis content, je recommence à faire des choses que je n'arrivais plus à faire depuis longtemps."Seul accroc : sa double faute sur balle de set pour Marterer dans la troisième manche. Le Nordiste de 25 ans ne s'est pas non plus laissé perturber par les brèves interruptions répétées imposées par une légère pluie en fin de premier set. Pouille, en difficulté la saison dernière et qui n'avait enregistré aucune victoire en 2019 avant l', sera opposé à l'invité australienpour une place en huitièmes de finale.Avant l'édition 2019, il n'avait jamais remporté le moindre succès à Melbourne en cinq participations.