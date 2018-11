Opération délices d'automne jusqu'au 18 novembre dans les restaurants du littoral des Hauts-de-France

Organisée par la CCI Littoral Hauts-de-France, Délices d'Automne est un événement gourmand qui vous fait découvrir les restaurateurs du littoral de la région, de la côte belge au Tréport. Les objectifs de cette première édition est de valoriser une cuisine de territoire, de l'entrée au dessert, avec un tarif préférentiel pour les clients et pour les restaurateurs un moyen de se faire connaître.Les obligations imposées aux restaurateurs qui participent à l'événement sont l'utilisation de circuits courts, de produits locaux de saison et de donner les noms de leurs fournisseurs. Dans la Somme par exemple, les chefs travaillent avec la chambre d'agriculture. La participation financière à cette opération pour les restaurateurs est de 50 euros. Sur l'ensemble de la région 83 chefs participent à cette opération Délices d'automne. Une carte interactive vous permet de les découvrir et de trouverez toutes leurs coordonnées.