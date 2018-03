Opération « Hauts-de-France propres » : du 16 au 18 mars, c’est l’heure du nettoyage de printemps

Quelques jours avant le printemps, les communes, les associations et les particuliers des Hauts-de-France sont invités à nettoyer leur région et à ramasser les détritus qui polluent ses paysages.Pendant trois jours,la Région et les Fédérations régionales de chasse et de pêche proposent aux volontaires de rejoindre l'un des chantiers de nettoyage organisés près de chez eux. Au total, plus de 900 points de tri et de collecte ont été prévus dans les agglomérations et les campagnes de la région.Pour trouver un point de nettoyage, il suffit de consulter la carte interactive mise en ligne sur le site de la Région. Des gants et des chasubles de sécurité seront mis à la disposition des volontaires.L’opération « Hauts-de-France propres » avait déjà été organisée une première fois en mars 2017. La participation de 40 000 citoyens avait permis de ramasser près d’une tonne de déchets.