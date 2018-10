Les opposants au projet de ligne à très haute tension Avelin-Gavrelle au bout des recours

Les opposants au projet de ligne à très haute tension Avelin-Gavrelle en appellent au gouvernement

Appel au gouvernement

Après des années de combat, lessont toujours là. Mais dans le secteur d'Attiches, le coeur n'y est plus vraiment depuis que le Conseil d'Etat a rejeté, vendredi, le recours porté par plusieurs associations contre le projet."C'est une défaite lourde et pour l'instant il faut réfléchir avec les adhérents, les autres habitants. On va voir comment rebondir mais d'un point de vue judiciaire et politique, il me semble qu'", déplore Stéphane Renversez, membre de l'ADBN 59.Dans sa décision, le Conseil d'Etat valide en tout point le projet de RTE de remplacer et augmenter les capacités de l'actuelle ligne à très haute tension entre Avelin et Gavrelle d'ici 2021. L'objectif :volts au lieu d'une simple ligne.Un projet auquel de nombreux élus locaux se sont fermement opposés. Aujourd'hui, ils en appellent à la. "J'espère que ce gouvernement aura compris qu'il y a urgence maintenant dans ce pays à travers ce type de décisions à flatter ceux qui respectent la loi et qui défendent leur territoire", explique Luc Foutry, maire LR d'Attiches."On aet celle de nos enfants !", expliquaient les opposants lors d'une manifestation. Ces derniers souhaiteraient une construction souterraine plutôt qu'aérienne. Un projet réalisable, mais trop compliqué techniquement pour RTE.Le projet a été déclaré d'utilité publique, maispour les opposants. Élus et habitants ont prévu de se réunir prochainement pour réfléchir aux ultimes recours.