Orages : encore des inondations ce jeudi

Météo Nord-Pas de Calais Un tuba a été observé sur la commune de Hénin-sur-Cojeul dans le Pas-de-Calais (au sud d'Arras) cette après-midi. Prudence, des orages localement forts touchent la partie Ouest de la région....

Orages encore et toujours. Une nouvelle fois, de façon localisé, la région est touchée ce jeudi par des intempéries. Pluies fortes, coulées de boue, inondations, vent... Le Pas-de-Calais a été particulièrement touché : Aire-sur-la-Lys, Berck, Audomarois...En témoignent ces vidéos filmées entre 16h et 19h.Signe du temps perturbé qui persiste dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis une semaine : un nouveau tuba a été photographié près d'Arras ce jeudi.Et dans les jours qui viennent ? Orages toujours ? Selon Météo France, la journée de vendredi devrait être morose avec encore des cumuls de pluie importants localement. Bonnes nouvelle : les orages font un vraie pause et la tendance d’un beau week-end se confirme !