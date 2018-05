Orages, inondations : les conséquences dans le Nord et le Pas-de-Calais

Suivi spécial, 19h15 : Nouveaux orages en formation De nouveaux se forment, principalement sur le Pas-de-Calais, et... Publiée par Météo Nord-Pas-de-Calais sur jeudi 24 mai 2018

Les orages et les fortes pluies de ces dernières heures dans le Nord, ont eu des conséquences sur la circulation. Prudence si vous revenez du travail.Le Hainaut a été touché vers 16h. Une heure plus tard environ, la Métropole lilloise a vécu 1h d'orage assez fort.- Un arbre s'est couché entre Lille et Valenciennes sur la voie SNCF.mais pas dans le sens Valenciennes/Lille. Des bus de substitution ont été mis en place.- Les pompiers du Nord ont dû intervenir une, concentrées dans les secteurs de Saint-Amand et de Raismes, déjà touchés mardi par des inondations.Les orages se sont déplacés vers 19h sur le Pas-de-Calais, notamment le Ternois.Si vous avez des vidéos ou des photos des intempéries, n'hésitez pas à nous les envoyer france3hautsdefrance@gmail.com