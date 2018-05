Orages : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

Instabilité depuis plusieurs jours

© Julie D

Conseils de comportement * Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir.

* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous.

sont placés en vigilance orange parpour un risque d'orages forts ce lundi. La vigilance est valable jusqu'à mardi 6h du matin.A la mi-journée, les premières averses sont susceptibles de se produire dans le sud de la région, tandis que les zones proches du littoral gardent un bel ensoleillement et des températures agréables. Le risque orageux gagne progressivement (à partir de 17h ?) vers le Nord et le Pas de Calais, en épargnant les 2/3 ouest de ces départements. Il est maximal sur le reste des Hauts-de-France de la fin d'après-midi jusqu'en milieu de nuit.Il est juste de préciser qu'il s'agit encore une fois d'Chaleur et orgaes : la situation n'évolue guère depuis quelques jours. De l'air froid (venant du nord) en altitude rencontre de l'air chaud (venant du sud) en basses couches. Le contact est explosif : des orages éclatent un peu partout sur le pays. Certains ont été particulièrement virulents, en déployant une forte activité électrique et donnant parfois des chutes de grêle impressionnantes. Ce fut le cas samedi dans le Bordelais Dans la région, des tubas ont été observés à plusieurs endroits ces derniers jours, comm ci-dessous à Tincques dans le Pas-de-Calais ce dimanche.