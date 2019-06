Orages : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

Carte Météo France pour ce mardi après-midi

Météo France a décidé de placer la région Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) en vigilance orange en raison d'un risque d'orage violents.Une météo très perturbée nous attend ce mardi après-midi dans les Hauts-de-France. Selon Météo France, une dépression centrée sur la Bretagne entraîne la remontée de sud d'une masse d'air chaude et instable.En début d'après midi, on retrouve des averses parfois orageuses sur la façade ouest principalement. Puis, avec le réchauffement diurne, le risque orageux s'intensifie un peu partout en fin d'après-midi. De la grêle peut être associé à ces phénomènes orageux de même que des pluies fortes et des rafales pouvant atteindre localement 100 km/h.En Belgique, la météo parle aussi de fortes averses et des orages violents qui pourraient provoquer des dégâts.La situation se calme en première partie de nuit.le ciel va rester gris, les pluies seront continues, faibles à modérées, ce qui devrait nous apporter sur 24h des cumuls de précipitations de 15 à 20 mm, voire 25 à 30 localement. C’est par la frontière avec la Belgique que cette perturbation nous quittera en cours de nuit suivante.