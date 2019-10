Orages : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

Conseils de comportement en cas d'orages violents * A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets

sensibles au vent.

* Ne vous abritez pas sous les arbres.

* Évitez les promenades en forêts.

* Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

Les cinq départements des Hauts-de-France ont été placés en vigilance orange jusqu'à mardi 6h du matin par Météo-France en raison d'un épisode d'orages d'automne localement violents pouvant provoquer pluies intenses et grêle, accompagnées de vents forts.Ce lundi après-midi, de l'air chaud et humide remonte par le sud-ouest et quelques averses se développent. En soirée, elles se multiplient et deviennent orageuses avec le retour de la dégradation par l'ouest ( passage du front froid). Vent d'Est basculant sud-sud-est et devenant modéré avec des rafales de 40 à 55 km/h, ces rafales s'accentuent sous les averses orageuses avec du 60 à 80 voire 90 km/h jusqu'en première partie de nuit.Dans la nuit, la dégradation avec son lot de pluies parfois soutenues et orageuses ( grêle possible et rafales) se décale vers l'est, stagnant sur la moitié Est en fin de nuit (mais perdant son caractère orageux). Sous ce passage actif on attend de 7 à 15 mm voire localement 20 mm. A l'arrière, le ciel est chargé avec tout au plus quelques gouttes au littoral.La matinée de mardi se passera ensuite sous un ciel très nuageux à couvert sur l'Est avec encore des pluies faibles jusqu'en milieu de journée et une rare ondée au littoral.