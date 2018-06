Orages : l’Oise et la Somme encore touchés par les intempéries

⚡️⚠️ Nouvelles #Inondations à Bregy dans l’#Oise #hautsdefrance quelques heures seulement après l’inondation de la matinée - l’#orage est violent prudence pic.twitter.com/8Es5hRIp8l — Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) 6 juin 2018

Une semaine après les violents orages qui ont frappé le département, l’Oise doit faire face à de nouvelles intempéries. Dès 19 heures hier soir, les pompiers ont été sollicités pour porter assistance aux habitants. Les caves et les sous-sols ont principalement été touchés.. Il s’agit de vider les lieux inondés. Une centaine d’interventions ont été répertoriées principalement dans le secteur de Nanteuil-le-Haudouin., témoigne Patrick Royer, habitant de Brégy une commune située dans le sud de l’Oise. "Ça fait trente ans que j’habite ici. J'ai déjà eu deux ou trois centimètres d'eau dans mon sous-sol. Mais cette nuit, j’ai eu soixante-cinq centimètres. C’est la première fois que je vois ça", poursuit l’ancien boulanger contacté ce matin."Les intempéries ont commencé vers 19 heures avec des bourrasques de vent. L’eau tapait contre les fenêtres, ça tapait fort." Pour lui, comme pour d'hautres habitants, l’heure est venue de constater les dégâts. "Je n‘ai plus d’eau dans mon sous-sol, mais c’est plein de boue. Je sais que je ne suis pas le plus malheureux.Dans la Somme, les pompiers ont débuté leurs interventions aux alentours de 21 heures. Ils ont été sollicités une vingtaine de fois.Dans la commune d'Etinehem-Méricourt, la vidéo publiée par une habitante témoigne de la violence des intempéries. "40 millimètres d'eau sont tombés en quelques minutes, une coulée de boue a traversé la commune, un arbre est tombé en travers de la route", indique le maire Franck Beauvarlet."On a passé une partie de la nuit à nettoyer avec des bénévoles et quelques élus".Une autre video publiée sur les réseaux sociaux montre une cour d'une habitation et une rue inondées à Chuignes dans la Somme, une commune située à l'est d'Amiens.