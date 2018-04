Orchies : faut-il sauver le musée de la chicorée Leroux ?

La maison de maître du 19e siècle des Leroux pourrait accueillir 8 appartements de luxe

Projet immobilier contre musée déficitaire

160 ans d'histoire de la chicorée Leroux dans le musée d'Orchies

Des Orchésiens mobilisés pour la défense de leur patrimoine

Des pots de chicorée en faïence parmi les 12 000 pièces de la collection du musée

Parmi les pièces du musée, les affiches et tous les pots de chicorée depuis la création de la marque en 1871

Inciter les collectivités à péempter les lieux

Le jardin remarquable de la Maison Leroux à Orchies

La chicorée Leroux à Orchies, 160 ans d'histoire C'est en 1858 que Alphonse Henri François Leroux, ingénieur parisien, débarque à Orchies pour y racheter une petite fabrique de chicorée, chocolat, tapioca et moutarde. En 1871, la chicorée devient la production exclusive de l'entreprise. Le fondateur et ses héritiers ont fait beaucoup pour la ville et sa jeunesse, ce qui explique aujourd'hui encore l'attachement des Orchésiens à la famille Leroux. Ils lui doivent un club de basket prestigieux, les pavés, le grand prix cycliste, l’harmonie municipale, et la construction du premier stade de la ville, en plus de la notoriété d'une marque qui en 160 ans, n'a jamais été détrônée.

Entre laet la ville d'Orchies, c'est une vieille. L'usine emploie encore 120 personnes sur le territoire de la commune. Mais c'est surtout tout un patrimoine auquel les Orchésiens sont attachés. Il se compose d'une maison de maître, d'un jardin remarquable façonné au 19e siècle, et d'unEn 12 000 pièces, il réunitdepuis sa création, mais aussi des pots en faïence pluriséculaires (Charlemagne déjà était un grand amateur), et des oeuvres d'art rassemblées par le le fils du fondateur de l'enseigne, Alphonse Henri Eugène Leroux dès 1904 (voir encadré.)Oui, mais voilà. Tout ce patrimoine pourrait bientôt laisser la place à un, dont 8 dans la maison de maître, ancienne demeure des Leroux à Orchies. La famille Hermand, héritière et propriétaire de la marque et de l'usine de transformation de la chicorée, a décidé de mettre en vente cette partie de son patrimoine.En cause, une- 6 000 entrées payantes par an -, et un coût d’entretien exorbitant de plusieurs milliers d’euros par mois pour les bâtiments et les jardins. Des travaux de mise aux normes devraient également être conduits pour poursuivre l’accueil du public, et donc de nouveaux investissements en perspective pour la famille. Qui préfère se débarrasser de cette partie de son patrimoine.Au grand dam de certains Orchésiens, mobilisés depuis plusieurs semaines au sein du Une pétition a été lancée, elle a déjà recueilli 1800 signatures , pour "empêcher la destruction d'un patrimoine inestimable pour les habitants d'Orchies". Les membres du collectif entendent proposer despour lequel l'entreprise Sigla aurait déposé un permis de construire (aucun compromis de vente n'a encore été signé selon nos sources).Un centre culturel, une médiathèque-ludothèque avec ciné-club, des espaces de coworking et de promotion des savoir-faire pévèlois, ou encore la relocalisation de l'école de musique, le collectif ne manque pas d'idées pour "assurer le rayonnement de ce patrimoine et créer un lieu viable pour les habitants et la ou les collectivités qui en auront la charge", selon les mots de Pauline Casalegno, l'une de ses membres actives. "Notre pétition a été signée par des Orchésiens, mais pas seulement. Preuve de l'attachement des Nordistes à ce patrimoine et à l'histoire de la chicorée Leroux".L'enjeu pour ledans les prochaines semaines est de creuser ses propositions et de les chiffrer pour inciter la mairie à préempter les lieux pour y perpétuer un usage collectif. Tout cela avec un jardin que ses membres imaginent aménagé en parc public au coeur de la cité, avec ses arbres remarquables (dont un marronnier d'Inde âgé de 150 ans), et sa portion de rempart édifiée en 1414.Une option qui ne semble pas être celle du maire, Dominique Bailly. Le 19 mars dernier dans les colonnes de la Voix du Nord , il a fait savoir que la ville n'avait. « Les musées sont déficitaires par nature et le coût d’acquisition devrait osciller entre 1 million et 1,5 million d’euros. C’est impossible pour la ville d’Orchies. On ne peut pas mener le combat sur tous les fronts. », a déclaré l'édile à nos confrères.Cette somme, le PDG de Leroux, Olivier Hermand ne la confirme pas. Il assure en revanche que la riche collection du musée sera préservée. Soit dans un espace au sein de l'entreprise Leroux, soit sous forme d'exposition, itinérante ou fixe, à définir avec la Région.Leespère lui aussi attirer d'autres collectivités pour assurer l'avenir des collections, au sein d'un lieu vivant à inventer, rappelant au passage qu'"on ne demande pas aux piscines d'être rentables".