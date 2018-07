Orelsan au Main Square festival 2018 : à quoi faut-il s'attendre ?

Radio Cristal Simple. Basique. Orelsan #beauregard

joue dans 20 festivals cet été. Suite d'une tournée très dense commencée peu après la sortie de son dernier albumet qui confirme son nouveau statut de membre du peloton de tête de la scène française. C'est d'ailleurs dans ce disque que le rappeur normand puise l'essentiel de sa set-list.ou encore, chanson lente et intimiste qui ouvre le show.Le tube "a lui, droit à deux apparitions, en début et en conclusion du concert. C'est le morceau qui, très logiquement, devrait mettre le feu à la Citadelle d'Arras. Cela a été le cas ces derniers jours aux Eurockéennes de Belfort , aux Ardentes de lièges, à Beauregard (joue en ce moment tous les soirs).Sur scène, se succèdent plusieurs invités issue de sa "bande" venus chanter avec Orelsan sans compter la présence virtuelle de Maître Gims.​​​​​​Orelsan puise aussi dans ses autres albums quelques tubes (..) pour un concert qui comprend 17 titres en tout. Et beaucoup de moments de folie. Il faudra en profiter car après ce concert, la fête du Main Square festival 2018 sera finie.