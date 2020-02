Oscars : finalement “1917”, le film dont l'histoire se passe dans le Pas-de-Calais n'a gagné que trois statuettes

1917 - Bande-annonce Officielle VF [Au cinéma le 15 janvier]

“1917” favori des Oscars : on vous raconte l'histoire de la Bataille de Bullecourt qui a inspiré le film de Sam Mendes

Donné comme le grand favori de cette 92e édition, "1917", film de Sam Mendes sur l'équipée de deux jeunes soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, construit comme un plan séquence long de deux heures, doit se contenter de trois prix : l'Oscar de la meilleure photographie pour Roger Deakins, et deux autres dans des catégories techniques (son et effets spéciaux). Pas de "Meilleur film" ou "Meilleur réalisateur".C'est le film "Parasite" du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho est entré dimanche dans la légende des Oscars en devenant le premier long-métrage en langue étrangère à obtenir le prix du "meilleur film", récompense phare d'Hollywood. "On dirait qu'un moment très important dans l'histoire est en train de se jouer", s'est exclamée sur scène la productrice du film, Kwak Sin-ae, applaudie par le gratin de l'industrie du cinéma."Parasite" a déjoué de façon fracassante les pronostics qui voyaient un couronnement pour "1917". Le film qui s'inspire de la Bataille de Bullecourt dans le Pas-de-Calais , a gagné deux Golden Globes aux Etats-Unis et sept BAFTA, l'équivalent des César au Royaume-Uni.Le film a déjà été vu en France par plus de 1,3 million de spectateurs.