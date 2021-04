Où en est la vaccination dans les Hauts-de-France ?

Où en est la vaccination dans les Hauts-de-France ?

L'Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France a annoncé, jeudi 1er avril, que la barre du million de doses de vaccin contre la Covid-19 injectées avait été dépassée dans la région : 1 042 620 injections. Plus de 800 000 personnes ont reçu une injection, 224 410 ont bénéficié des deux doses, "en particulier les plus de 70 ans", a admis Benoit Vallet, sur le plateau du 19/20 de France 3 Nord Pas-de-Calais.

#COVID19 | Plus d’un million de doses déjà injectées en Hauts-de-France



➡️ 800 243 personnes ont reçu au moins une injection

➡️ Au moins 110 centres de vaccination ouverts ce week-end dans la région



En savoir plus : https://t.co/d59FC1ylKC pic.twitter.com/KGvKk86KyP — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) April 1, 2021

Il a précisé qu'outre les opérations "coup de poing" le week-end, 20 000 injections sont réalisées en moyenne chaque jour en semaine. 54 998 injections ont été réalisées le week-end dernier, les 27 et 28 mars. Le week-end du 6-7 mars, 46 505 injections avaient été réalisées. Plus de 60 000 injections ont été faites le week-end des 13 et 14 mars, un peu moins le week-end du 20 et du 21 mars : 56 474 selon l'ARS.

En avril, "nous serons probablement à 800 000 vaccinations supplémentaires au regard des livraisons", a assuré le directeur de l'ARS Hauts-de-France. Au moins 564 000 doses des vaccins Pfizer et Moderna seront allouées à la région en avril auxquelles s’ajouteront les doses AstraZeneca pour la vaccination en ville par les médecins et les pharmaciens.

Où peut-on se faire vacciner ce week-end ?

Ce week-end pascal de trois jours va permettre de réaliser au moins 45 000 injections dans la région. Au moins 110 centres de vaccination seront ouverts samedi, dimanche et/ou lundi, répartis comme suit : 13 dans l'Aisne, 47 dans le Nord, 13 dans l'Oise, 25 dans le Pas-de-Calais et 14 dans la Somme. Malheureusement pour ceux qui souhaitaient prendre un rendez-vous de dernière minute pour ce week-end, la grande majorité des centres affichent complet.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : le centre de vaccination de Denain obligé de fermer ses portes ce week-end faute de doses

Où en est-on sur les vaccinodromes ?

Un vaccinodrome ouvre au Zénith de Lille à partir du mardi 6 avril : il y aura 650 injections par jour la première semaine et selon les approvisionnements, le chiffre pourrait monter jusqu'à 1 300.

Le vélodrome Jean-Stablinski de Roubaix va également être ouvert à la vaccination à partir du mardi 6 avril. Il va remplacer le centre qui était installé au CH de Roubaix. La Ville de Roubaix a publié un calendrier de vaccination, à partir de celui mis en avant au niveau national : priorité au plus de 70 ans qui peuvent prendre rendez-vous depuis le 27 mars. A partir du 16 avril, les plus de 60 ans pourront prendre rendez-vous, puis le 15 mai pour les plus de 50 ans. Les personnes de moins de 50 ans pourront prendre rendez-vous à partir de la mi-juin.

Le @Stabvelodrome de #Roubaix devient centre de vaccination à partir du 6 avril 💉 https://t.co/3UjloPc3vk — Ville de Roubaix (@roubaix) April 2, 2021

À ce sujet, la rédaction vous recommande Vaccidrive, vaccibox, vaccinodrome… à Valenciennes, Emmanuel Macron esquisse la stratégie vaccinale de demain

Que souhaite Xavier Bertrand sur la vaccination ?

Invité de la matinale de Franceinfo ce vendredi 2 avril, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand a été interrogé sur la vaccination. Il souhaite qu'outre les soignants, les autres personnes "en première ligne", qui ne peuvent pas faire de télétravail, soient vaccinées le plus rapidement possible : "les forces de sécurité, les professeurs, les caissières, les livreurs, les chauffeurs de taxis"...

Covid-19 : Xavier Bertrand veut vacciner "toutes les professions qui sont en première ligne : les soignants, les enseignants, les forces de sécurité, mais aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas télétravailler" pic.twitter.com/rKal0R3kWF — franceinfo (@franceinfo) April 2, 2021

Il a également affirmé avoir demandé à l'ARS Hauts-de-France que 100 bus "sillonnent toutes les parties rurales pour que les personnes qui ont des difficultés" puissent se faire vacciner. Ainsi que la mise en circulation de "15 minibus avec des équipes de vaccinateurs" pour se rendre en milieu rural, "quelque soit la taille de la commune".