Ouibus propose de voyager moins cher en devenant... facteur !

Voyager avec un livre ou une planche de surf

Un bon moyen de faire participer ses passagers contre rétribution. Ouibus, la filiale d’autocars de la SNCF propose un nouveau service à compter du mois d’avril :Une option fondée sur le partenariat avec la start-up française Cocolis , spécialisée dans "le covoiturage de colis entre particuliers".Les passagers qui le souhaitent peuvent récupérer un colis à remettre lors de leur prochain trajet en bus. Le principe est simple :. En échange, le voyageur peut obtenir un bon d’achat ou réduire le prix du billet, suivant la taille de l’objet transporté. Un remboursement total du voyage est même offert pour le lancement de l’opération.Ouibus autorise de son côté tout voyageur à prendre jusqu’à deux valises en soute et un bagage à main. Il suffit alors de remplacer l’un des bagages par le colis en question. La compagnie précise qu’elle considère comme bagage les skis, planches de surf, instruments de musique, vélo… Mais il ne peut excéder 2 mètres de long ou un poids de 20 kilos.Le bon d’achat peut ainsi aller de 5€ pour un téléphone livré de Lille à Paris à 20€ en moyenne pour une guitare ou un tableau sur le même trajet.La compagnie revendique 300 destinations dans 10 pays en Europe et près de 9 millions de passagers par an. Un réseau non négligeable pour Cocolis et la démocratisation des colis entre particuliers.