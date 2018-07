Ouverture du festival de Saint-Riquier par Les Chœurs du Vatican

Ce mardi 3 juillet au soir, le public était conquis par le concert d'ouverture du festival de Saint-Riquier. Les voix du Vatican ont résonné sous les voûtes de la vieille abbatiale. Des voûtes qui ont réussi à impressionner, ami intime du Pape. "Monsignore", âgé de 84 ans, dirige lui-même les Choeurs du Vatican depuis huit ans.Cette formation mixte d'amateurs intervient à la demande du Chef de l'Eglise pour les concerts de gala. Son répertoire est vaste, couvrant les polyphonies médiévales jusqu'à l'opéra.C'est à l'initiative du directeur artistique du festival, que les Choeurs du Vatican ont assuré le concert d'ouverture. Dominique Leroy collabore régulièrement avec eux depuis 6 ans et promet de les faire revenir l'année prochaine : ". C'est un projet qui va avoir plus de résonance, dans la mesure où on va y associer la banda pontificale. On aura en tout un ensemble de 55 musiciens". Reportage complet à voir sur la chaîne Youtube de France 3 Hauts-de-France.Retrouvez tout le programme du festival de Saint-Riquier 2018 ICI