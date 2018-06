Ouverture des inscriptions pour la Carte Génération #HDF

Les avantages de la carte

Pour les lycéens des filières générales, technologiques et professionnelles : 100 euros pour la première année et 55 euros les années suivantes.

pour la première année et 55 euros les années suivantes. Pour les apprentis primo-entrants : 200 euros à leur entrée en première année de cycle de formation.

Comment en bénéficier ?

Les inscriptions sont ouvertes !Le dispositif Carte Génération #HDF est reconduit par la Région.Cette carte, valable toute la durée de la scolarité, est personnelle et gratuite.Elle s'utilise comme une carte bancaire et permet aux lycéens et aux apprentis de bénéficier d'aides financières pour acquérir des livres (manuels scolaires, dictionnaires, oeuvres à étudier, livres numériques ...) et du matériel professionnel et de sécurité nécessaires à la scolarité et à l'apprentissage.Cette carte apporte aussi d'autres avantages tels que des places gratuites pour des spectacles, des concerts, des films, des manifestations sportives, etc ...Pour bénéficier de ses avantages, les jeunes doivent impérativement en faire la demande sur la plateforme dédiée et ce, depuis le 25 juin.Après validation de la demande par l'établissement scolaire, les jeunes reçoivent leur carte directement à domicile.Attention ! Le montant doit être intégralement utilisé chez les commerçants ou les associations partenaires de la régionEn cas de perte, après en avoir fait la déclaration, le jeune peut en faire fabriquer une nouvelle mais cela lui coûtera 5 euros.Plus d'informations sur le site Carte Génération #HDF

​​​​​