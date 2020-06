Oye-Plage : 10 migrants secourus alors qu'ils tentaient la traversée vers l'Angleterre

Ce sont les migrants eux-mêmes qui ont alerté vers 4h du matin le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez. Ils se trouvaient alors en détresse à bord de leur embarcation, à un nautique (1852 m) d'Oye-Plage, près de Calais.Le CROSS a engagé aussitôt la vedette Notre-Dame des Flandres de la station de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Gravelines pour se rendre sur zone et leur porter assistance. Elle est arrivée sur place à 5h10 et a pris à son bord les 10 migrants (10 hommes), remorquant leur embarcation.Ils ont été à quai au port de Petit-Fort-Philippe vers 6h30 où ils ont été pris en charge par la police aux frontières (PAF59).Il s'agit du 4sauvetage signalé par la préfecture maritime en 12 jours de migrants tentant la traversée vers l'Angleterre.