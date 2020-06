A Oye-Plage, ils se promènent nus sur la plage devant tout le monde et sont rappelés à l'ordre par la police

Le 3 juin dernier, la police municipale de Oye-Plage est alertée par des promeneurs. Deux personnes nues comme des vers sont présentes sur la plage entre l'Abri côtier et les Escardines, malgré la présence de public.

15 000 euros d'amende

Certes, les deux personnes respectent la distanciation sociale. Elles sont à 500 mètres l'une de l'autre ! Mais la police municipale doit rappeler avec humour que " celles et ceux qui cherchent à éviter les traces de maillot de bain en s'exposant au soleil dans le plus simple appareil sont passibles de sanctions pénales ! "

En effet, selon l'article 222-32 du code pénal : l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Un acte isolé

Mais " c'est un acte isolé " précise Teddy Lauby, directeur des services municipaux de Oye-Plage. Conciliant, il préfère orienter les intéressés vers les sites autorisés, comme celui de la Fédération Française de Naturisme ou l'association ENCOR, Elan Naturiste de la Côte d'Opale et sa Région.

Depuis 1990, l' association ENCOR est bien implantée sur la commune. Son président Jacques Lacroix précise que chacun ici respecte la réglementation sur le terrain clos de 18 ha, à l'abri des regards indiscrets. Il y a un an, l'association annoncait la création des premiéres Foulées Naturistes à Berck-sur-Mer.

Mais les organisateurs ne s'attendaient pas à un tel succès qu'ils ont dû pour des "raisons administratives" annuler l'événement. Cette année 2020 aurait du voir la mise en place de cette premiére édition, mais la Covid-19 est passée par là. Les Foulées Naturistes de Berck sont donc repoussées à nouveau au mois de juin 2021.





À Oye-Plage, cachez donc ce sein que je ne saurais voir … La région des Hauts-de-France ne compte que deux plages naturistes : le nord de la plage de Berck et celle de Quend-Plage.