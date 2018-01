Pairi Daiza : le bébé panda Tian Bao a pris son envol et quitté sa mère

© Pairi Daiza

Tian Bao, le bébé panda de Pairi Diza, découvre son nouvel enclos

Un nouveau bébé à venir ?

© Pairi Daiza

C'est un premier panda né au parc belge Pairi Daiza en juin 2016 , a atteint sa dernière étape de sevrage. A 18 mois, il pèse désormaisIl était temps pour lui depour s'aventurer dans un nouvel enclos."Laest imminente lorsque le petit", explique Tim Bouts, directeur zoologique de Pairi Daiza. Sa mère, Hao Hao,, ce qui incitait le petit panda à s'envoler vers d'autres horizons. "En plus de son changement de régime alimentaire,alors que Hao Hao recherchait le confort de sa grotte intérieure. Il était", poursuit Tim Bouts.Délicatement, les vétérinaires et soigneurs ont doncqui s'étend sur 900m². Sur les images filmées par le parc animalier, on voit Tian Baode sa niche, avant de découvrir le terrain et ses structures...Pour les équipes de Pairi Daiza, l'événement est aussi important car il s'agit de"Les équipes pandas ainsi que les experts de Chine et de l’Université de Gand garderont dans les semaines qui viennent un œil sur Hao Hao et seront", indique le parc. "Une, un animalet pour lequel chaque naissance est d’une importance, pourra dès lors être envisagée."Une manière de faire avancer la recherche, notamment unequi permet aux chercheurs de prédire la période de chaleurs (très courte), quelques semaines avant, grâce auxprésents dans l'urine du panda.