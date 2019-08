Pairi Daiza : deux bébés pandas géants sont nés

Jeudi 8 août, les soigneurs du parc animalier belge Pairi Daiza ont eu une belle surprise : le panda géant Hao Hao a donné naissance à deux bébés pandas. Le parc l'a annoncé sur Facebook ce vendredi matin."Hao Hao a donné la vie, ce jeudi, à… deux adorables bébés pandas géants ! Deux petites « crevettes roses » en bonne santé et dont elle s’occupe avec un extraordinaire amour maternel !", peut-on lire sur la publication.Les responsables du parc animalier belge se sont félicités de la date de la naissance, le 8 août, ou 08/08, ce chiffre étant celui de la chance dans la culture chinoise.Xing Hui, le papa, et Hao Hao, la femelle, avaient déjà donné naissance à un bébé mâle en 2016, nommé Tian Bao , qui signifie "Trésor du ciel". Prêtés pour 15 ans par la Chine, les parents avaient été accueillis en grande pompe en Belgique en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc.Les naissances restent rares pour cette espèce en danger. "C'est un nouvel espoir pour la préservation de cette espèce classée vulnérable", souligne le parc. "À ce jour, 11 pandas géants nés en captivité ont déjà été réintroduits en pleine nature. 9 sont toujours en vie actuellement", est-il précisé.Le panda géant, symbole de l'association écologiste WWF, est l'une des espèces les plus menacées au monde, selon l'association . On en compte seulement 1600 individus dans des réserves en Chine, selon Pairi Daiza