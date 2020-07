PHOTOS. Pairi Daiza : deux bébés pandas roux sont nés dans le parc belge

Une espèce en danger

Nés sourds et aveugles, impossible de les voir tout de suite

“Les soigneurs ont eu la surprise de découvrir les deux adorables petites boules de poils le 10 juillet dernier, dans le nid que leurs avaient préparé leurs parents”, rapporte Pairi Daiza. Les deux pandas roux ont vu le jour au milieu des temples et des plantes médicinales, dans le Royaume du milieu, la partie du parc belge consacrée à la Chine.Ces deux naissances représentent une excellente nouvelle pour le parc mais surtout pour la préservation de l’espèce. Le panda roux, dont la population totale est estimée à 10.000 individus, est considéré comme «en danger» d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale de conservation de la nature (IUCN)."Nous avions déjà trois pandas roux, mais le coordinateur européen chargé de préserver le patrimoine génétique du panda roux nous avait conseillé de placer la femelle Yin et le mâle Yushu ensemble. Ça a tout de suite collé entre eux, nous avons observé quelques rapprochements. Et ça a donné deux nouveaux pandas alors on est ravi !”, se réjouit Pairi Daiza, qui a beaucoup misé ces dernières années sur ses pandas pour attirer les visiteurs Vous rêvez de vous approcher de ces deux adorables créatures ? Ce n’est malheureusement pas pour tout de suite. Il va falloir s’armer de patience. Le parc zoologique préfère rester prudent : “Les pandas roux naissent aveugles et sourds. Ils restent très vulnérables les premiers jours. Ils restent dans leur nid. Leurs parents Yin et Yushu leur rapportent à manger. Nous les surveillons de très près sans intervenir. Il faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir s’en approcher”. Les soigneurs ne connaissent pas encore leur sexe. Aucun prénom ne leur a donc encore été attribué.En attendant, vous pouvez toujours aller voir les nombreux nouveaux nés du parc. Parmi eux, cinq suricates, une otarie, un cerf, trois lémuriens, un hippopotame et deux buffles.