La Panne : le parc Plopsaland mise 5 millions d'euros sur les dinosaures

© Plopsaland

Populaires auprès des enfants

"Dinosaures animés hyperréalistes"

Le parc Plopsaland de La Panne veut transporter ses visiteurs quelques millions d'années en arrière, si l'on en croit un communiqué publié au début du mois d'octobre sur le site du parc, mais récemment repéré par La Voix du Nord Le parc d'attraction flamand, situé à 20 km de Dunkerque y annonce un grand investissement l'année prochaine, notamment pour relooker une partie de son décor et notamment son attraction aquatiuqe, les Troncs d'Arbres, qui sera mise à nue et rhabillée "suivant le thème de l’habitat des dinosaures"."Compte tenu de l’énorme popularité des dinos auprès des enfants, et après l'intégration couronnée de succès du Dino Splash à Plopsa Coo, c'est une décision logique d'également introduire les dinosaures à Plopsaland De Panne", a souligné le PDG de Plopsa Group du site Steve Van den Kerkhof.. Ainsi, nous nourrissons également des projets de développement dans le cadre de projets scolaires et éducatifs sur ce thème.”Le parc imagine dès l'été 2019 voir les visiteurs naviguer "à travers un paysage préhistorique et croiseront des dinosaures animés hyperréalistes. La petite embarcation se fraiera un chemin le long de volcans en éruption et de coulées de lave."Reste à voir, à ce prix, de quoi auront l'air les dinosaures "hyper-réalistes".