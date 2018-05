La Panne : Plopsaland va s'agrandir

© Piet De Koninck

. Comme d'autres grands parcs d’attraction européens, le parc dea annoncé qu'il allait investir dans l’hôtellerie et le camping.Plopsaland a racheté le camping voisin pour y installer des bungalows et va investir 16 millions d'euros dans la construction d'un"Ce sera un grand bâtiment avec une capacité de 120 chambres, trois restaurants, un bar, un salle de théâtre, cinq salles de réunion et un parking souterrain pour 150 voitures, a expliqué Steve Van den Kerkhof, PDG de Plopsaland à HLN L'équivalent d'environ 35 emplois à temps plein."Clientèle visée : les visiteurs du parc bien sûr mais aussi la clientèle d'affaires. Thème choisi pour cet hôtel "féérique" : le théâtre et la comédie musicale. Contrairement au parc d'attraction, fermé l'hiver, l'hôtel sera ouvert toute l'année.ont accueilli 1,6 million de visiteurs en 2017. Chiffre en augmentation. L'hôtel et le camping ouvriront en 2020, l'année des 20 ans du parc.