Le parc d’attractions Bobbejaanland va peser certains de ses visiteurs

Balance

Nouveau à Bobbejaanland: une balance pour empêcher les visiteurs trop gros de monter dans la rivière sauvage! https://t.co/OeLChqUSfE — Sudpresse (@sudpresseonline) 14 juin 2018

Il y avait déjà une taille minimum à respecter (plus de 1,20 m ou 1,40 m...) pour les enfants dans certaines attractions. Désormais, le poids pourrait aussi être "surveillé" à l'entrée de certains manèges. C'est ce qu'a annoncé le direction de, parc belge situé près d'Ce cas de figure ne sera pas généralisé mais il y aura bien des balances pour peser certains clients à l'entrée d'une ou plusieurs attractions. Certaines nacelles ont un poids limite. Au-delà, il peut y avoir danger pour la sécurité des passagers."Ceci ne se produira que dans des cas très exceptionnels, indique à la VRT Peggy Verelst de Bobbejaanland . Nous n’allons pas peser systématiquement nos visiteurs à partir de maintenant. Mais quand il y a un doute pour une attraction, l’opérateur à deux possibilités. Soit il répartit les passagers d’une nacelle trop lourde sur deux nacelles, comme cela se fait déjà. Mais si ces visiteurs insistent pour rester ensemble dans une seule nacelle, et qu’il y a un doute sur le poids total, alors nous leur demanderons de monter sur la balance".Des balances à l’entrée de la rivière sauvage « El Rio », de « l’Indiana River » et de la descente en tronc d’arbre « Wildwaterbaan », trois manèges sur l'eau, ont été installées. La décision a été prise au niveau du siège européen du propriétaire espagnol du parc : «Au siège social, des analyses de risques sont continuellement effectuées pour améliorer encore la sécurité des attractions. Le groupe indique que dans le cas d'attractions avec une limite de poids claire, nous devons toujours être en mesure de peser nos clients à tout moment."Le parc, conscient de l'émoi suscité par son annonce, a également indiqué qu'il s'agissait pour l'instant d'