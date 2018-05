Parcoursup : l'académie d'Amiens se veut rassurante

18 h ! Les premiers résultats sont tombés. Les lycéens ont pu consulter leur profil sur Parcoursup, la plateforme sur laquelle ils ont émis les voeux pour poursuivre leurs études.



Parcoursup fonctionne de manière individualisée et progressive. Chaque fois qu'un candidat fait un choix, il libère des places qui sont immédiatement proposées à d'autres candidats. Ainsi, beaucoup de lycéens sont pour le moment sur liste d'attente.



Dans l'académie d'Amiens, 20 437 candidats de terminale sont inscrits sur la plateforme. Pour la rentrée prochaine, le rectorat a annoncé la création de 495 places supplémentaires au sein des filières les plus demandées, notamment 150 places en PACES et 133 en IUT.



Tous les candidats devraient obtenir une réponse d'ici le 5 septembre.



Du 26 juin et au 21 septembre, ceux qui le souhaitent auront encore la possibilité de formuler de nouveaux voeux dans des formations disposant de places vacantes.



Une commission dédiée aux candidats sans proposition

Que les candidats sans proposition se rassurent, notamment ceux qui ont pris le risque de ne demander que des filières sélectives, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur (CAAES) les prendra en charge pour leur faire de nouvelles propositions "au plus proche de leurs voeux initiaux"et ce dès le lendemain des résultats du baccalauréat.

Sont également concernés les élèves qui justifient d'une situation exceptionnelle (handicap, charge de famille, sportif de haut niveau). Ils pourrront demander le réexamen de leur candidature.