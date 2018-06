Parcoursup : un brassard noir durant le bac pour protester

Leur slogan :. Ce collectif de syndicat d'étudiants, de lycéens et même d'enseignants entend mobiliser contre le système Parcoursup, lancé cette année par le gouvernement. Sur son tract, on parle d'"escroquerie intellectuelle", de "jeunesse sacrifiée" et on propose d'agir de trois manières.Tout d'abord, le collectif propose de participer à uneà 17 h à la Fédération des amicales laïques de Roubaix. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard, explique Thomas Alam, enseignant à la tête de la fronde, maitre de conférence en Sciences politiques à Lille 2. "A Roubaix se pose la question du tri osicla et de la discrimination territoriale" de la réforme. L'enseignant explique ainsi que les études menées en région parisienne sur les premiers retours de Parcoursup ont permis de montrer qu'Le tract distribué tous les matins à la sortie des lycées de la métropole, propose également aux jeunes de demander des comptes aux commissions d'examen des voeux, enLa troisième action consiste àpour les épreuves du bac. Cette dernière opération a été relayée nationalement et permettra notamment de mesurer la vague de mécontentement chez les élèves.En attendant, les membres du collectif pour l'égalité d'accès à l'université, mené par des enseignants utilisent un groupe Facebook, pour faire connaître ses actions et informer les lycéens, souvent en révisions.