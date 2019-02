Parcoursup : une carte interactive pour choisir sa formation

Début février, le ministère de l'Enseignement supérieur a mis à disposition une carte interactive qui permet aux étudiants d'y voir plus clair parmi les 14 000 formations proposées après le BAC. Cet outil permet d'explorer l'ensemble des formations accessibles via Parcoursup.Dans la colonne de gauche, il est possible de: licence, BTS, DUT, écoles de commerce etc...La colonne centrale donneen fonction des recherches et du placement géographique sur la carte. Elle donne en même temps le détail de chaque formation :ayant accepté la formation en fonction de la série de baccalauréat,en 2018, leen 2019 et desà la formation recherchée.Enfin la derrière colonne permet deet d’affiner les recherches sur une zone géographique plus précise. Dans les Hauts-de-France, les villes proposant le plus de formations sont Amiens, Arras et Lille.Les lycéens ontpour formuler leurs vœux. Ils peuvent choisir jusqu'à 10 formations sans avoir besoin de les classer. Les réponses aux dossiers seront données ensuite