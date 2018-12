Avant le Paris-Dakar, le pilote nordiste Adrien Van Beveren prépare son “prologue” à Saint-Omer

Celine Rousseaux Pro Adrien Van Beveren a un petit message pour vous ! il vous donne rdv ce samedi 22 décembre entre Racquinghem et Scénéo Saint-Omer pour son Prologue avant le Dakar, il a besoin de votre énergie pour...

Il attaque à nouveau le Paris-Dakar et il a, comme l'année dernière,. Le Hazebrouckois Adrien Van Beveren organise comme une fois encore avant son départ un, on arrivera à la salle de spectacle de Seneo à Saint-Omer" nous a expliqué le Nordiste dans une vidéo. Il y aura notamment un convoi de motards mais également, souligne-t-il, un "show freestyle" et une "surprise" sur la grande scène de la salle de spectacle.De quoi prendre de l'énergie auprès de ses fans avant un grand départ au Pérou (du 6 au 17 janvier 2019). L'année dernière, Adrien Van Beveren s'était rapidement hissé en tête du classement et s'y était maintenu pendant plusieurs jours avant de chuter lourdement sur la 10e étape