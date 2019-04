“Paris n'est plus Paris“, ”Des flammes et des larmes” : la presse belge et anglaise s'émeut de l'incendie de Notre-Dame

Des flammes et des larmes. La Une du @lesoir du mardi 16 avril 2019 #notredamedeParis pic.twitter.com/E9IlMGdcHB — Le Soir (@lesoir) 15 avril 2019

Belgique : émotion à Tournai après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris

"Notre-Dame se relèvera de ses cendres"

"La cruauté de cet événement qui frappe cette ville si glorieusement européenne dépasse pour ainsi dire tout entendement rationnel", déplore The @guardian dans cet éditorial puissant. Mais #NotreDame, symbole de la #France, se relèvera. https://t.co/U36sLoSci9 — Courrier inter (@courrierinter) 16 avril 2019

'This is a dreadful moment for France and its people. We share their pain. Notre-Dame can and must rise again'| Telegraph Viewhttps://t.co/lKBzAotKiY — The Telegraph (@Telegraph) 16 avril 2019

Ce serapour le quotidien La Dernière Heure, Sudpresse et beaucoup d'autres titres francophones de l'autre côté de la frontière. Une compassion nationale chez nos voisins belges qui pouvaient lire, ce mardi 16 avril, en une du journal Le SoirL'éditorialiste Béatrice Delvaux raconte : "Soudain la flèche tombe. Et soudain, nous sommes à notre tour pliés en deux.." Et d'ajouter : "On ne peut s'empêcher de voir dans cet effondrement, une métaphore de tant de pouvoirs lézardés et incendiés,qui nous donnaient l'assise pour reprendre du souffle."La Libre Belgique, elle, constate avec émoi que, que c'est une partie du patrimoine de l'humanité qui est détruite. Une partie de l'âme de la ville lumière.Pour le quotidien L'Avenir,. "Il y a des monuments devant lesquels le temps s'arrête et les présidents s'inclinent", reconnaît Philippe Martin, rappelant la valeur des monuments anciens "qui nous livrent, chaque fois,, sur ce que nous sommes et d'où nous venons"."Dans notre siècle agité et virtualisé, si l'incendie de Notre-Dame de Paris cause une telle émotion, c'est peut-être parce que, d'inaliénable et de supérieur en chacun de nous. Notre âme ?", conclut-il.Devant les kiosques,. "Je l'ai visitée et je trouve ça catastrophique", déplore une habitante de Tournai, près de la frontière. Dans cette ville, la cathédrale porte le même nom que celle de Paris, elle est également en travaux depuis plusieurs mois. Des similitudes qui n'ont pas échappé aux habitants : "Ce sont", estime un habitant. Une passante ajoute qu'Outre-Manche, la presse britannique consacre aussi toutes ses unes à Notre-Dame. Le Times publie plusieurs page suralors que The Guardian prédit que. Dans un texte poignant, l'éditorialiste anglais déplore la perte d'un symbole : "C’est comme si le cœur même de la France et l’âme de l’Europe avaient été soudain cruellement arrachés (...) mais vaille que vaille, conclut-il,."The Telegraph évoque quant à lui les "dernières années difficiles" qu'a vécues la France, titrant :. "Ces dernières semaines, le centre de la capitale française a été ravagé par des manifestations organisées par le mouvement des Gilets jaunes. (…). Notre-Dame peut et doit ressusciter", peut-on lire dans ses colonnes., se lamente Douglas Murray, écrivain conservateur britannique, sur le site de The Spectator cité par Courrier International , même si le désastre d’aujourd’hui ne s’avère être que. Les politiques imaginent peut-être que l’on juge une époque aux détails des politiques publiques, mais ce n’est pas vrai. Ils sont jugés à la lumière de leur bilan et surtout du traitement qu’ils réservent à."