Paris-Roubaix : 10 photos en noir et blanc pour regarder différemment l'Enfer du Nord

Attente



Lumière



Fête



Passion



Foule



Passage



Poussière



Famille



Bravo



Secours



Douche

C'est plus qu'une course. Une fête, un événement, une histoire...marque chaque année les habitants deset bien au-delà.... Des ingrédients qu'on ne trouve nulle part ailleurs.Une histoire qui inspire forcément les photographes. Ils cherchent à capter l'essence de, entre souffrance, joie et beauté. Voici 10 photos prises ces dernières années le long du parcours.