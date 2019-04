Paris-Roubaix : la déclaration d'amour de John Degenkolb, vainqueur 2015, à la Reine des classiques

Victoire d'étape pavée

"Tout le monde sait que j'aime vraiment cette course"

Comment regarder Paris-Roubaix dimanche ? France Télévisions retransmet en intégralité ce dimanche Paris-Roubaix 2019 d'abord sur France 3 à partir de 10h50, puis sur France 4 entre 11h50 et 12h55, avant un retour sur France 3 pour la fin de la course. Sur le web de France 3 Hauts-de-France, la course retransmise en intégralité et sans interruption ici. Aux commentaires : Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Marion Rousse. Sur les motos : Thierry Adam et Thomas Voeckler.

Le cycliste allemand John Degenkolb s'attaque dimanche à Paris-Roubaix, sa "course préférée" qu'il a déjà remportée en 2015 , avec le Belgepour partager les responsabilités dans l'équipe Trek."C'est agréable de revenir sur les pavés", a déclaré jeudi Degenkolb , qui a gagné l'étape des pavés du Tour de France en juillet dernier, une date charnière dans sa carrière."L'année dernière, cette victoire dans la 9e étape du Tour est venue après une période très difficile. C'est ce qui la rend si spéciale pour moi.", a expliqué le coureur, qui avait été percuté à l'entraînement, comme plusieurs de ses coéquipiers de l'époque, par une voiture venant en sens inverse début 2016."Cette victoire a vraiment changé la donne pour moi. Depuis lors - et je touche du bois -, je ne suis plus vraiment malade ni blessé alors qu'auparavant, j'avais toujours quelque chose", a ajouté le coureur allemand, qui s'est classé deuxième de Gand-Wevelgem fin mars.Présent au départ de Compiègne pour la 8fois de sa carrière, Degenkolb (30 ans) a estimé "être en bonne condition": "".Stuyven, vainqueur de Paris-Roubaix juniors en 2010, prendra part pour la sixième fois à l'édition élite. Le Danois(23 ans), lui aussi vainqueur en juniors en 2013, fait également partie du groupe.