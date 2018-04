Paris-Roubaix : France 3 va tester sa caméra à “superloupe” pendant la diffusion

France 3 va tester dimanche sa caméra à "superloupe" sur une des motos qui suit le Paris-Roubaix, une première pour une épreuve cycliste.



Cette caméra, déjà utilisée pendant les matchs de football, de tennis ou sur les arrivées du Tour de France, permet de filmer à 300 images par seconde, au lieu des 25 habituelles.



Filmer des détails infimes

Installée sur une des huit motos qui suivent le Paris-Roubaix, elle permettra de "voir des choses qu'on n'a jamais vues avant", a souligné le réalisateur de l'épreuve (et du Tour de France) Jean-Maurice Ooghe. Comme le tressautement des mains sur les guidon, des roues sur les pavés, ou les mouvements de chaque muscle du visage des coureurs.



La caméra avait été testée sur une moto qui suivait le critérium du Dauphiné, en 2016, mais s'était révélée trop lourde à l'usage. La superloupe revient allégée cette année, notamment grâce au transfert d'une partie de l'électronique dans les sacoches de la moto, a précisé la chaîne.



Et le Tour de France ?

Cette innovation pourrait être adoptée sur le Tour de France dès cette année si son utilisation est satisfaisante, selon Jean-Maurice Ooghe, et si elle est validée avec les partenaires de l'opération: ASO, organisateur du Paris-Roubaix et du Tour, et la filiale "ralentis" du prestataire d'images Euromedia, DVS.



Diffusé dimanche à partir de 10h45, le Paris-Roubaix a été regardé en 2017 par 1,7 million de téléspectateurs (17% de part d'audience) et en 2016 par 2 millions de fans (16,5% de pda).





