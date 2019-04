Paris-Roubaix : Matteo Trentin, Alexander Kristoff... Crevaisons en chaîne sur les premiers secteurs pavés

Premières crevaisons au secteur n° 26

🔧The wheel changes ballet has started!



🔧Le ballet des changement de roue à commencé ! #ParisRoubaix pic.twitter.com/edrIKKjCAG — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 14 avril 2019

Problème de dérailleur pour l'outsider belge Wout Van Aert

Si la célèbre course Paris-Roubaix a commencé depuis plus de trois heures, l'entrée sur les premiers secteurs pavés a fait de nombreux dégâts.alors même qu'ils étaient présents dans le peloton de tête.Les premiers à avoir leur roue crevée ont été le Sud-Africainet le NorvégienCe dernier n'a jamais réussi à trouver la clé au sein de cette mythique course.Le Norvégien participait à sa dixième édition. En neuf tentatives, il n'a été que deux fois dans les dix premiers. La chance ne semble pas lui sourire pour cette nouvelle édition. Ilquelques minutes plus tard. Il accumule déjà, un retard quasi-impossible à rattraper.Ils ont rapidement été rejoints parle champion d'Europe, qui s'est retrouvé sans équipier dans le peloton. Il a été obligé de s'arrêter et l'écart avec le peloton s'est réduit pendant ce temps. Une quatrième crevaison a suivi : celle du NéerlandaisMatteo Trenti retente sa chance, après avoir dû abandonner lors de la précédente édition.Autre problème technique et pas des moindres pour l'un des favoris de la course, le BelgeIl a rencontré un problème de dérailleur et a dû s'arrêter. Il a finalement réussi à rejoindre rapidement le groupe de tête de la course. Un incident donc mais sans conséquence pour le Belge.