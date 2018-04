Paris-Roubaix : neuf anecdotes sur les coulisses de l'édition 2018

Reconstitution En prélude à la présentation des équipes, le public de Compiègne a assisté à une commémoration de l'Armistice de la Grande Guerre. La reconstitution historique des "poilus" à vélo, en tenue d'époque, a rendu hommage aux militaires à vélo, d'une part les estafettes chargés de transmettre les ordres de l'Etat-Major, de l'autre un groupe de chasseurs cyclistes qui fut envoyé au front. Avant le départ lancé de la course, dimanche matin, le peloton passera à proximité de la clairière de Rethondes, où fut signée l'Armistice le 11 novembre 1918.



Souci en Italie Gianni Moscon, la principale chance italienne (5e en 2017), devrait avoir un début de semaine compliqué après Paris-Roubaix. Il aura à se défendre devant l'Union cycliste internationale (UCI) d'avoir provoqué la chute du Suisse Sébastien Reichenbach aux Trois Vallées Varésines à l'automne dernier.



La der ? A près de 39 ans, Sylvain Chavanel courra son 11e Paris-Roubaix. "Sans doute le dernier... à moins qu'il le gagne", a souri son directeur sportif Dominique Arnould. Le Poitevin, interrogé, est resté un peu plus évasif: "C'est peut-être le dernier."



Chute et remplacement Kris Boeckmans a eu le malheur de chuter, samedi matin, lors de l'entraînement programmé par son équipe Vital Concept à la veille de la course. Le Belge, touché à une épaule, a été remplacé par le néo-pro Adrien Garel.



Vaste couverture Plusieurs équipes, telles Quick-Step et Groupama-FDJ, ont prévu une possibilité de dépannage pour la totalité des 29 secteurs pavés de Paris-Roubaix. Quitte à déployer des moyens importants en véhicules et en personnel. D'autres, comme AG2R La Mondiale, ont choisi de faire porter leurs efforts sur les secteurs à risque, à cause soit de l'état des pavés et des bas-côtés soit de l'emplacement dans la course. "On couvre 21 secteurs", rapporte son directeur sportif Julien Jurdie qui mobilise toutefois cinq véhicules supplémentaires pour l'opération.



Direct Energie increvable L'équipe Direct Energie ignore ce que le mot crevaison veut dire. "La dernière date de trois ans", s'amuse un responsable de la formation de Jean-René Bernaudeau. "Pour nous, le piège dans Paris-Roubaix c'est la chute".



Un moulin décoré Les quatre ailes du Moulin de Vertain, à l'entrée du secteur pavé qui porte ce nom sur la commune de Templeuve, seront décorées aux couleurs de Paris-Roubaix. A l'occasion de la course, une fête franco-belge est prévue à Templeuve en partenariat avec la ville de Tournai.



Deux vainqueurs au chevet de Démare Le champion de France Arnaud Démare sera suivi dans la voiture de son équipe Groupama-FDJ par deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. A eux deux, Marc Madiot (1985 et 1991), qui pilotera le véhicule, et Frédéric Guesdon (1997) comptent trois victoires.



Tests de cortisolémie Quatorze des vingt-cinq équipes engagées ont soumis leurs coureurs à un test de cortisolémie, suivant le règlement du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC). Tous ont été jugés aptes à participer à la course. Ces tests, qui ne sont pas des contrôles antidopage, sont destinés notamment à protéger la santé des coureurs. Bien que la cortisone soit un médicament autorisé quand il est prescrit par un médecin, rappelle le MPCC, son utilisation a fréquemment été abusive dans l'histoire du sport, cyclisme compris, afin d'améliorer la performance.





