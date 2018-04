Paris-Roubaix : parcours, favoris, météo, horaires... Tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2018

Le parcours et ses nouveautés

Zoom sur les secteurs pavés

Troisvilles (km 93,5 - 2,2 km) ★★★☆☆ Briastre (km 100 - 3 km) ★★★☆☆ Saint-Python (km 109 - 1,5 km) ★★★☆☆ Quiévy (km 111,5 - 3,7 km) ★★★★☆ Saint-Vaast (km 119 - 1,5 km) ★★★☆☆ Verchain-Maugré (km 130 - 1,2 km) ★★☆☆☆ Quérénaing (km 134,5 - 1,6 km) ★★★☆☆ Maing (km 137,5 - 2,5 km) ★★★☆☆ Monchaux-sur-Ecaillon (km 140,5 - 1,6 km) ★★★☆☆ Haveluy (km 153,5 - 2,5 km) ★★★★☆ Trouée d'Arenberg (km 162 - 2,4 km) ★★★★★ Hélesmes (km 168 - 1,6 km) ★★★☆☆ Wandignies (km 174,5 - 3,7 km) ★★★★☆ Brillon (km 182 - 2,4 km) ★★★☆☆ Sars-et-Rosières (km 185,5 - 2,4 km) ★★★★☆ Beuvry-la-forêt (km 189 - 1,4 km) ★★★☆☆ Orchies (km 197 - 1,7 km) ★★★☆☆ Bersée (km 203 - 2,7 km) ★★★★☆ Mons-en-Pévèle (km 208,5 - 3 km) ★★★★★ Avelin (km 214,5 - 0,7 km) ★★☆☆☆ Ennevelin (km 218 - 1,4 km) ★★★☆☆ Templeuve - L'Epinette (km 223,5 - 0,2 km) ★☆☆☆☆ Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 224 - 0,5 km) ★★☆☆☆ Cysoing (km 230,5 - 1,3 km) ★★★☆☆ Bourghelles (km 233 - 1,1 km) ★★★☆☆ Camphin-en-Pévèle (km 237,5 - 1,8 km) ★★★★☆ Carrefour de l'Arbre (km 240 - 2,1 km) ★★★★★ Gruson (km 242,5 - 1,1 km) ★★☆☆☆ Hem (km 249 - 1,4 km) ★★★☆☆ Roubaix (km 256 - 0,3 km) ★☆☆☆☆

Les heures de passage

Vingt-cinq équipes

© Paris Roubaix

Quelques favoris

Le Slovaque Peter Sagan. / © DIRK WAEM / BELGA / AFP

Le Belge Greg Van Avermaet. / © Philippe LOPEZ / AFP

Le Néerlandais Niki Terpstra. / © DAVID STOCKMAN / BELGA / AFP

Le Belge Oliver Naesen / © JOSE JORDAN / AFP

Le Belge Philippe Gilbert. / © PHILIPPE LOPEZ / AFP

Le Tchèque Zdenek Stybar. / © PHILIPPE LOPEZ / AFP

Le Français Arnaud Démare. / © JEFF PACHOUD / AFP

Le Norvégien Alexander Kristoff. / © KRISTOF VAN ACCOM / BELGA / AFP

Le Belge Jasper Stuyven. / © YORICK JANSENS / BELGA / AFP

La météo bien sûr

La diffusion à la TV et sur le web

La Reine des classiques revient dimanche pour sa. Un an après la victoire du Belge Greg Van Avermaet , on fait le point sur les nouveautés, les principaux candidats en lice ou les principales choses à savoir pour profiter de la course.Avec, dont, cette édition n'a rien à envier aux précédentes.La principale nouveauté, dans l'édition 2018 concernequi n'emprunte pas le même itinéraire, passant cette année par Saint-Vaast où se trouve un secteur pavé inédit. 54,5 km de pavés, c'est beaucoup, et comme l'a souligné le directeur du Tour de France Christian Prudhomme lors de la reconnaissance du Paris-Roubaix, "nous sommes dans la fourchette haute en ce qui concerne les pavés".La mythique, qui fête le cinquantième anniversaire de son apparition dans la course, sera le premier secteur noté cinq étoiles. Les autres, sans surprise, sont le secteur deet leLe Paris-Roubaix, c'est aussi beaucoup de monde au bord des routes, et si vous voulezmieux vaudra vous positionner tôt.Le tableau ci-dessous liste les horaires prévus des passages.On comptera 25 équipes au départ de cette édition. On citera la(Avermaet), la(Terpstra, Sénechal, Gilbert, Lampaert, Stybar), la(Sagan), la(Degenkolb, Stuyven, Van Poppel), l'(Kristoff), la(Demare), l'(Naesen, Galopin), la(Thomas, Rowe) ou la​ (Laporte)Champion du monde sur route pour la troisième année consécutive, Sagan est encore au sommet de sa forme et espère décrocher son premier Paris-Roubaix après en avoir été longtemps l'un des principaux favoris.S'il a remporté une fois Paris-Roubaix en 2017 , Van Avermaet peut certainement soulever le pavé à nouveau en 2018. Il avait également remporté le Tour du Luxembourg la même année.En remportant dimanche dernier le Tour des Flandres , la dernière classique avant le Paris-Roubaix, Niki Terpstra a prouvé qu'il était décidé à en découdre. À tel point que Van Avermaet déclarait : "J'étais l'un des plus forts de la course mais je pense que Terpstra était un peu au-dessus de tous".Être championnat de Belgique sur route en 2017, ce n'est pas rien, surtout quand on compte le nombre de Belges qui ont dompté l'Enfer du Nord. Naesen, qui a aussi remporté le Tour de Bretagne en 2016 sera-t-il le successeur de Tom Boonen, qui a fait ses adieux l'an dernier BelgeQuick-Step Floors35 ansUn autre Belge, lui aussi spécialisé dans les classiques. Vétéran Gilbert affiche un beau palmarès : vainqueur du Tour des Flandres en 2017, champion de Belgique sur route en 2011 et 2016... Il est aussi arrivé troisième dimanche au Tour des Flandres. Il ne lui manque en somme plus que le Paris-Roubaix.32 ansStybar n'est pas un nouveau-venu : en 2015, il s'était même hissé sur la deuxième place du podium aux côtés de John Degenkolb, et remporte la même année une étape du Tour de France. Trois ans plus tard, Stybar peut encore se hisser sur le podium, surtout avec une équipe comme Quick-Step avec lui.Vingt-et-un an après la victoire de Frédéric Guesdon en 1997, Arnaud Démare représente la principale chance de victoire française. Champion de France sur route en 2014 et 2017, ce Picard spécialiste du sprint, était arrivé sixième l'an dernier.Champion d'Europe sur route en 2017, vainqueur du Tour des Flandres en 2015, de deux étapes du Tour de France en 2014... C'est un autre habitué du Paris-Roubaix, malgré son abandon l'année dernière et sa 10place en 2015.Il est jeune, mais connaît déjà bien l'Enfer du Nord : vainqueur de l'édition junior en 2010, 2de l'édition espoirs en 2011, il s'est hissé à la 4place en 2017. Il a également réalisé un beau début de saison, et s'est notamment classé 7au Tour des Flandres dimanche.Au fond, c'est la question primordiale de n'importe quel Paris-Roubaix. Pour l'heure,qui risquent de rendre les pavés glissants.Pourtant, il n'est pas interdit d'espérer une belle journée ensoleillée, d'autant plus que lesLa course sera retransmiseà partir de 10h45 et sera également disponible sur notre site internet France 3 Hauts-de-France ainsi que sur notre page Facebook