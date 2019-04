Paris-Roubaix : parcours, favoris, météo, horaires... Tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

Paris-Roubaix en un mot ?



Le parcours

Les secteurs pavés

Les heures de passage

Les équipes engagées



Les favoris



Les infos pratiques

La météo



​​​​​​​La course à la TV et sur le web

257 kilomètres entre. La 117e édition de, ce dimanche 14 avril 2019, ressemblera fortement dans son parcours à celle des années précédentes. Pas de révolution. Le total des secteurs pavés, 54,5 kilomètres, sera le même qu'en 2018.Cette année, les modifications de parcours concernent la phase d’attaque des pavés et affectent notamment le secteur de Troisvilles, dont seule la première partie sera empruntée (900 m). Dans le Cambrésis, les organisateurs ont d'ailleurs retenu un itinéraire plus à l'est. Du coup, le peloton empruntera les secteurs de Quiévy (n°26) et de Saint-Python (n°25) en sens inverse par rapport à l'an dernier, puis le secteur de Vertain (n°24), qui n'avait plus été emprunté depuis 2017.A partir de l’entrée dans le Valenciennois, soit au secteur n°23, le tracé de la Reine des classiques n’a pas été retouché jusqu’au vélodrome de Roubaix.Voici dans l'ordre les 29 secteurs pavés de Paris-Roubaix 2019. ASO, l'organisateur, leur a donné des étoiles entre 1 et 5 selon leurs difficultés.29 : Troisvilles à Inchy (km 97,5 - 0,9 km) **28 : Briastre à Viesly (km 108,5 - 3 km) ****27 : Viesly à Quiévy (km 101,5 - 1,8 km) ***26 : Quiévy à Saint-Python (km 116 - 3,7 km) ****25 : Saint-Python (km 118,5 - 1,5 km) **24 : Vertain à Sain-Martin-sur-Ecaillon (km 127,5 - 2,3 km) ***23 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 136,5 - 1,6 km) ***22 : Quérénaing à Maing (km 140,5 - 2,5 km) ***21 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 142,5 - 1,6 km) ***20 : Haveluy à Wallers (km 156,5 - 2,5 km) ****19 : Trouée d'Arenberg (km 164,5 - 2,3 km) *****18 : Wallers à Hélesmes (km 170 - 1,6 km) ***17 : Hornaing à Wandignies (km 179 - 3,7 km) ****16 : Warlaing à Brillon (km 185 - 2,4 km) ***15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 188,5 - 2,4 km) ****14 : Beuvry à Orchies (km 194 - 1,4 km) ***13 : Orchies (km 199 - 1,7 km) ***12 : Auchy à Bersée (km 206,5 - 2,7 km) ****11 : Mons-en-Pévèle (km 212 - 3 km) *****10 : Mérignies à Avelin (km 215,5 - 0,7 km) **9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 220 - 1,4 km) ***8 : Templeuve - L'Epinette (km 224 - 0,2 km) *8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 225 - 0,5 km) **7 : Cysoing à Bourghelles (km 232 - 1,3 km) ***6 : Bourghelles à Wannehain (km 234,5 - 1,1 km) ***5 : Camphin-en-Pévèle (km 239,5 - 1,8 km) ****4 : Carrefour de l'Arbre (km 242,5 - 2,1 km) *****3 : Gruson (km 244 - 1,1 km) **2 : Willems à Hem (km 251 - 1,4 km) ***1 : Roubaix (km 256 - 0,3 km) *Les coureurs s'élanceront de Compiègne à 11h du matin, avec une arrivée prévue sur la vélodrome de Roubaix entre 17h05 (avec une moyenne de 44 km/heure) et 17h40 (avec une moyenne de 40 km/heure). Sur cette carte, tous les horaires de passage de la caravane et de la course.Voici les équipes engagées dans ce Paris-Roubaix 2019. Et pour chacune d'elles, les principaux coureurs.: Boasson-Hagen (Nor), Eisel (Aut): Sagan (Slq), Burghardt (All), Oss (Ita): Pedersen (Dan), Arndt (All): Trentin (Ita), Mezgec (Slo), Hepburn (Aus): Haussler (Aus), Mohoric (Slo), Sieberg (All), Garcia (Esp): Gilbert, Lampaert (Bel), Stybar (Rtc), Asgreen (Dan): Benoot, Keukeleire (Bel): Backaert (Bel): Kristoff, Byström (Nor), Gaviria (Col): Roelandts (Bel), Bennati (Ita): Vanmarcke (Bel), Langeveld (All), Phinney (Usa): Degenkolb (All), Stuyven (Bel), Pedersen (Dan): Naesen, Vandenbergh (Bel), Dillier (Sui): Laporte, Hofstetter (Fra): Petit, Gaudin, A.Turgis (Fra): Démare, Sarreau (Fra), Guarnieri (Ita): Filosi (Ita), Siskevicius (Lit): Greipel (All): Ermenault (Fra), Boeckmans (Bel): Rowe (Gbr), Moscon (Ita), Van Baarle (Hol): De Vreese (Bel), Nielsen (Dan): Van Aert, Wynants (Bel), Jansen (Nor), Teunissen (Hol): Boom (Hol): Van Avermaet, Van Keirsbulck (Bel): Pollits (All), Haller (Aut)L'an passé,avait remporté Paris - Roubaix en vainqueur, devant le Suisse Silvan Dillier. Les deux seront de nouveau à cette année mais le premier est en méforme.Quelques noms à suivre :.. Revue d'effectif complète dans cet article ASO a publié un tableau complet des horaires à retenir : présentation, départ, arrivée, Paris-Roubaix Challenge...De son côté, Le Parisien a publié la liste des hôtels des équipes. Chasseurs d'autographes, lisez cet article Dimanche matin, des nuages arriveront par l'est de la région. Ils se généralisent à l'ensemble de la région en cours d'après-midi avec un ciel nuageux à très nuageux. Ils prennent un aspect un peu plus menaçant sur la partie nord-est des Hauts-de-France. Quelques gouttes sont toujours possibles sous ces cumulus. En fin d'après-midi, avec la fin de la convection, de plus larges éclaircies reviennent. Le vent similaire aux jours précédents pour la force (rafales entre 30 et 40 km/h) prend une orientation plus est.En début de matinée, il faut prévoir desavec les éclaircies nocturnes avec -1/-2°C, localement sur l'Oise et l'Aisne, entre -1 et 1°C ailleurs, 2/3°C sur le littoral. En journée, nous avons une légère remontée des maximales avec 10/12°C sur la région.​​​​​​​France Télévisions retransmet en intégralité ce dimanche Paris-Roubaix 2019 d'abord sur France 3 à partir de 10h50, puis sur France 4 entre 11h50 et 12h55, avant un retour sur France 3 pour la fin de la course.Sur le web de France 3 Hauts-de-France, la course retransmise en intégralité et sans interruption ici Aux commentaires : Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Marion Rousse. Sur les motos : Thierry Adam et Thomas Voeckler.