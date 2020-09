Paris-Roubaix : pour le préfet du Nord, "l’organisation de cette course est interrogée" à cause du contexte sanitaire

Le préfet du Nord Michel Lalande a annoncé, lundi au micro de France Bleu Nord, qu’il allait rencontrer les organisateurs de Paris-Roubaix pour évoquer la tenue de la course, une édition dont l’organisation est "interrogée" en raison du contexte sanitaire et du rebond de l'épidémie.

"Je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcée par rapport au Tour de France, quelle position prendre sur le Paris-Roubaix" Michel Lalande, préfet du Nord

De Troisvilles à Roubaix en passant par Mons-en-Pévèle, les mots du préfet du Nord Michel Lalande ont dû faire frémir les amateurs de Paris-Roubaix,"Pour moi, l’organisation de cette course est interrogée", a avoué le préfet dans la matinale de nos confrères de France Bleu Nord.La raison de cette interrogation réside dans le contexte sanitaire et le rebond de l’épidémie de Covid-19,"Le Tour de France a eu lieu. J’imagine que les gestes sanitaires sont étudiés également pour le Paris-Roubaix. Et je le dis en tant que préfet de région, je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcée par rapport au Tour de France, quelle position prendre sur le Paris-Roubaix", a précisé Michel Lalande.