Paris-Roubaix : les questions autour de la mort de Michael Goolaerts

Pourquoi ne pas avoir réagi ?

Les secours sont-ils intervenus assez vite ?

Sur le côté droit de la photo, sur le bord de la route on voit Michael Goolaerts chuter au passage du peloton. / © Emmanuel Quinart



Pourquoi la course n'a pas été arrêtée ?

Waarom wordt een wielerkoers niet stilgelegd als een van de deelnemers in kritieke toestand wordt afgevoerd? — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 8 avril 2018



Comment est-ce possible qu'un jeune homme sportif et en pleine santé puisse décéder comme cela ? L'usage de produits dopants est -il en cause ?

Quand Michael Goolaerts tombe à terre, le peloton est juste derrière et voit la chute alors :Comme nous l'explique Cédric Vasseur, ancien cycliste et aujourd'hui manager général de l'équipe Cofidis, "il est probable que la plupart des coureurs n'aient même pas vu la chute". En effet, avec des passages de 45 à 50 km/h, les cyclistes sont très concentrés et ne réalisent pas forcément ce qui se passe, encore moins la gravité de la chute. "souvent on ne voit quasiment rien, on n'entend éventuellement [le son de la chute, ndlr] mais on n'a pas le temps de réaliser" explique-t-il. Lui-même, à titre personnel, se souvient être passé peu de temps après la chute de son coéquipier Andreï Kivilev, en 2003 mais ne pas s'être arrêté. Il n'avait pas réalisé la gravité de la chute. En outre, la consigne pour les voitures... est de ne pas s'arrêter pour ne pas créer d'embouteillages et laisser les ambulances intervenir au plus vite.Pierre-Yves Thouault, en charge de la sécurité de l'épreuve, a précisé que les secours étaient intervenus rapidement sur les lieux, le deuxième secteur pavé près de Viesly (Nord)."Nos médecins sont arrivés dans un délai de deux à trois minutes et ont tenté de le réanimer, a-t-il expliqué à l'AFP. Sur ce type de course, ils font les premières interventions puis font appel aux services locaux".Dans le cas de Goolaerts, les médecins sont restés plusieurs dizaines de minutes auprès du coureur avant l'intervention des pompiers et du Samu, suivie de son transfert au CHU de Lille. D'après notre journaliste sur place, ils ont effectivement mis moins de 3 minutes à intervenir (la chute a eu lieu à 13h42) et ont utilisé un défibrillateur. L'hélicoptère est arrivé à 14h23.L'équipe médicale des courses cyclistes ASO (Tour de France, Paris-Roubaix, etc...) fait notamment appel à des, et dispose d'ambulances équipées avec défibrillateur et matériel de réanimation.La question a été posée par plusieurs journalistes flamands dont Thijs Zonneveld, éditorialiste à AD, qui s'interroge "Pourquoi une course cycliste n'est-elle pas arrêtée si l'un des participants est transporté dans un état critique?"« Il est très difficile de prendre une telle décision. Ce garçon s'est longtemps battu pour sa vie et ce n'est que le soir que la nouvelle de sa mort est arrivée. C'est quelque chose de différent d'un match de football. Il y a quelques milliers de personnes assises en train de regarder un garçon tomber sur l'herbe. Alors il est logique que vous arrêtiez une course", répond Sven Nys, manager de l'équipe Telenet-Fidea, sur Radio 1."Quand nous avons vraiment compris ce qui se passait, nous étions presque à l'arrivée. C'est un problème complètement différent », explique Nys. "Cela a un très grand impact sur cette équipe. La course ne représente plus rien. Vous ne pouvez pas en profiter, car un camarade est soudainement parti. "Le commissaire de l'UCI (Union cycliste international), Philippe Mariën, quant à lui, déclare qu'il n'est pas si simple d' arrêter une course, surtout qu'avant l'arrivée, on ne connaissait pas exactement l'état du jeune coureur belge.Un propos corroboré par Cédric Vasseur, qui explique que les courses sont rarement interrompues pour une chute. La dernière fois que cela est arrivé, c'était lors d'une étape belge du tour de France où il y avait eu de multiples chutes. A partir de trois, on considère effectivement que les cyclistes ne sont plus en sécurité, car les ambulances sont toutes occupées. Sinon, ce sont lors de chutes mortelles sur des courses à étape, que l'on annule l'étape du lendemain en hommage au coureur décédé.La question revient souvent dans les commentaires. Une enquête de gendarmerie est en cause pour déterminer justement les circonstances de la mort. Avant même la fin de la course, desont eu lieu dans l'équipe du coureur. Pour l'heure, on ne sait pas si c'est la chute qui a provoqué l'arrêt cardiaque ou l'inverse.s'interroge : devrait-il y avoir plus de dépistage cardiaque pour les cyclistes ?"Vous pouvez toujours améliorer les choses et en faire plus... Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir les coureurs, car cela reste un sport difficile." leur répond Sven Nys, manager de l'équipe Telenet-Fidea.Les chutes sont effectivement fréquentes. Mais la santé des coureurs est suivie de près par les médecins des équipes.