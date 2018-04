Paris-Roubaix : nombreuses réactions après la mort de de Michael Goolaerts

Une magnifique journée en devient une horrible. Pas de mots. Tout est inutile, c’est nul ,injuste , dégueulasse. https://t.co/sK5o9nAXrp — voeckler thomas (@voecklerthomas) 8 avril 2018

It is with heavy hearts that we hear this incredibly sad news.

Our thoughts are with Michael's family, friends and @Snipercycling teammates. ❤️ https://t.co/HuyozAOcjK — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) 8 avril 2018

Everyone at Team LottoNL-Jumbo is heartbroken by this incredibly sad news about Michael Goolaerts. Our thoughts are with his family, friends, and his team @Snipercycling. https://t.co/PXypvUwvpD — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) 8 avril 2018

Terrible news....

RIP Michael Goolaerts.

My deep condolences going to his family, friends, and Teammates and the @Snipercycling crew pic.twitter.com/C9YFuZHdMN — Fabian cancellara (@f_cancellara) 8 avril 2018

It’s with sadness that we learned tonight of the passing of Michael Goolaerts. The whole team @AG2RLMCyclisme sends its profound condolences to his family, loved ones and his team @Snipercycling — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) 8 avril 2018

"C'est avec une tristesse inimaginable que nous devons communiquer le décès de notre coureur et ami Michael Goolaerts", a annoncé. "Il est mort dimanche soir à 22h40 à l'hôpital de Lille en présence des membres de sa famille et de ses proches, à qui nous pensons fort. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. Toute assistance médicale était inutile", a ajouté le communiqué de Vérandas Willems en précisant qu'il n'y aurait "pas d'autre communication pour donner le temps à ses proches de faire face à cette perte terrible".Le pronostic vital était engagé pour Michael Goolaerts, secouru pour un arrêt cardio-respiratoire et héliporté au CHU de Lille, avait annoncé en début de soirée le bulletin médical de Paris-Roubaix. Le jeune coureur belge prenait part pour la première fois à Paris-Roubaix.sitôt l'annonce du décès de Michael Goolaerts. Ainsi, le coureur Thomas Voeckler très ému : "Une magnifique journée en devient une horrible. Pas de mots. Tout est inutile, c’est nul, injuste , dégueulasse".Quick-Step, Sky, Mitchelton, Lotto NL ( "tout le monde dans l'équipe a le coeur brisé par cette nouvelle incroyablement triste"), AG2R La Mondiale et d'autres formations ont fait part de leur tristesse, mais aussi des coureurs non engagés dans Paris-Roubaix (Alejandro Valverde) ou fraîchement retraités commequi a déclaré : "depuis la fin de la course, je n'ai cessé de penser à lui..."a adressé sur Twitter "ses sincères condoléances à la famille aux amis et à l'équipe du coureur".a résumé le sentiment général: "Au nom de l'UCI et de la famille du cyclisme dans son ensemble, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille, à l'équipe et aux proches de Michael Goolaerts, parti trop tôt ce jour.""C'est extrêmement triste pour le jeune coureur qui a chuté", a commentéprès être venu à bout des 257 km de cette 116e édition aux multiples rebondissements, avec le coup d'éclat du Slovaque et l'échec collectif de l'équipe favorite (Quick-Step) réduite à la troisième place du Néerlandais Niki Terpstra.Il a été retrouvé inanimé dans le deuxième secteur pavé, près de Viesly, une centaine de kilomètres après le départ de Compiègne. Sur les images TV, le Belge est au sol,les bras en croix, sans autre concurrent à ses côtés. Michael Goolaerts était passé professionnel en 2014, alors qu'il n'avait même pas 20 ans, dans l'équipe Vérandas Willems. Mais, après un an, il a rejointsuivantes, avant d'être recrutéde nouveau par Vérandas Willems, désormais dirigée par le Belge Nick Nuyens, un ancien vainqueur du Tour des Flandres.(1,86 m pour 80 kg) taillé pour les classiques de pavés, avait encore un palmarès vierge de victoire au plus haut niveau. Hormis un succès d'étape, en avril 2016, au Tour du Loir-et-Cher, une épreuve de catégorie inférieure. Sa dernière course, avant Paris-Roubaix, datait d'une semaine. Il avait pris(abandon) et comptait à son actif 20 jours de compétition en 2018, un peu plus de 3000 kilomètres en course.Le drame rappelle inévitablement le décès d'un autre jeune coureur belge,après un accident cardiaque survenu en Corse au Critérium international. Daan Myngheer -coïncidence tragique- avait couru l'année précédente pour VAprès s'être senti mal, il avait fait un infarctus dans l'ambulance de la course, un véhicule équipé pour les secours, et avait été transporté à l'hôpital d'Ajaccio où son décès avait été constaté deux jours plus tard.