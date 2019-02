Parole aux futurs agriculteurs dans Dimanche en politique

Flore Carton , élève en 1re année de BTS technico-commerciale au lycée agricole de Crézancy dans l’Aisne ;

, étudiant en 2e année de BTS production horticole, en alternance bio à l’EPL des Flandres ; Isaac Beaudouin, élève ingénieur en 5e année d’agronomie et agro-industrie à UniLaSalle Beauvais.

en cours de formation dans les écoles d'agriculture implantées dans les Hauts-de-France, ils seront les acteurs de l'agriculture de demain.Toutes et tous viendront rejoindre les 333 jeunes de moins de 30 ans qui se sont installés l'an dernier dans notre région, représentant à eux seulsdans les Hauts-de-France.Dans Dimanche en Politique, nous chercherons à comprendre qui sont ces futurs agriculteurs, ce qui les motive à se lancer encore dans cette profession si difficile, le type d'agriculture qu'ils souhaitent pratiquer face à l'exigence de plus en plus marquée des consommateurs.Les questions environnementales seront-elles au cœur de leurs préoccupations ? Pourront-ils? Le souhaitent-il ? Dans quelleveulent-ils s'inscrire ? L'Europe sera-t-elle leur salut ou leur perte ?Pour en débattre, Zohra Hamdane recevra quatre invités :Dimanche en politique - Parole aux futurs agriculteurs ! C'estsur France 3 Picardie.