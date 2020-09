Pas de Braderie de Lille ce week-end mais il y a quand même des braderies et vide-greniers dans le Nord Pas-de-Calais

Braderies, brocantes, vide-greniers le samedi 5 septembre 2020

Nord

Wignehies - 60 exposants, de 8h à 18h.

Douai - 250 exposants, de 8h à 16h30.

Busigny - 150 exposants, de 6h à 18h.



Pas-de-Calais

Grenay - 300 exposants, de 8h à 18h.

Hesdin -100 exposants, 10h à 18h.

Souchez – de 8h à 17h.

Saint-Omer - 100 exposants, de 7h à 18h.

Barlin – 80 exposants, de 14h à 18h.

Braderies, brocantes, vide-greniers le dimanche 6 septembre 2020

Nord

Cappelle-la-Grande – 250 exposants, de 7h à 17h.

Gravelines - 300 exposants, de 6h à 18h.

Watten – 80 exposants, de 8h à 18h.

Douai – 200 exposants, de 8h à 18h.

Cambrai – 350 exposants, de 7h à 18h.

Caudry – 300 exposants, de 9h à 19h.

Maretz – 70 exposants, de 8h à 18h.

Maubeuge – de 8h à 18h.

Prisches –100 exposants, de 6h à 18h.

Quiévelon – 100 exposants, de 6h à 18h.

Wignehies – 60 exposants, de 8h à 18h.



Pas-de-Calais

Leforest – 100 exposants, de 9h à 17h.

Cambligneul – de 9h à 13h.

Gavrelle –60 exposants, de 8h à 13h.

Arques – 150 exposants, de 8h à 17h.

Longuenesse – 300 exposants, de 6h à 18h.

Boulogne-sur-Mer – 80 exposants, de 7h à 18h.

Le Portel – 100 exposants, de 8h à 18h.

Lillers – 60 exposants, de 10h à 18h.

Ce week-end, Covid-19 oblige, il n'y aura pas de Braderie de Lille. L'événement qui accueille entre 1 et 2 millions de visiteurs a été annulé . Une Braderie des commerçants a quand même lieu mais les vrais chineurs savent que ça n'a pas grand chose à voir.D'autres braderies, brocantes ou vide-greniers sont aussi annulés ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais ( comme à Hem ) mais certains organisateurs ont décidé de maintenir leur événement. Masque obligatoire, distanciation, sens de circulation... Les conditions sont plus complexes et certaines associations et/ou municipalités renonçent pendant que d'autres s'accrochent à la possibilité de chiner, malgré tout.Voici les communes où on pourra don se balader ce week-end (avec une météo sans doute clémente). Le détail des adresses se trouve sur le site Sabradou On ignore pour l'instant si les Berlouffes de Wattrelos , 2ème plus grosse braderie du Nord, aura bien lieu le 13 septembre prochain.